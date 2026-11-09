اقتصاد كوريا الجنوبية يواصل النمو بدعم من أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا
يواصل اقتصاد كوريا الجنوبية تسجيل أداء قوي مدعوماً بتنامي الطلب العالمي على أشباه الموصلات وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفق ما أظهره التقييم الاقتصادي الشهري الصادر اليوم الإثنين عن معهد التنمية الكوري.
ونقلت وكالة يونهاب عن المعهد قوله: إن إنتاج أشباه الموصلات والاستثمار في هذا القطاع يواصلان النمو بوتيرة قوية بفضل الطلب الخارجي، مشيراً إلى تحسن تدريجي في القطاعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
الصادرات تقود النمو
وسجلت صادرات كوريا الجنوبية في تشرين الأول الماضي مستوى قياسياً بلغ 115.3 مليار دولار، بزيادة 93.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات واستمرار استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وامتدت آثار هذا النمو إلى قطاعات صناعية أخرى، حيث ارتفعت صادرات منتجات الصلب والمعادن غير الحديدية والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في بناء مراكز البيانات، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في المعدات والآلات، ما يعكس اتساع تأثير طفرة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
مبيعات قوية للسيارات الكهربائية
وفي مؤشر آخر على النشاط الصناعي، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية لشركتي ”هيونداي موتور” و”كيا” في السوق المحلية خلال تشرين الأول إلى 12 ألفاً و267 سيارة، بزيادة 95.9 بالمئة على أساس سنوي.
كما بلغت المبيعات التراكمية للطرازات الكهربائية التابعة للشركتين 116 ألفاً و159 سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة 77.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تزايد الطلب المحلي على هذا النوع من المركبات.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة يونهاب أن الأصول النقدية لشركة سامسونغ للإلكترونيات بلغت نحو 214.8 تريليون وون، بما يعادل 146.6 مليار دولار، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتصبح أول شركة كورية جنوبية تتجاوز أصولها النقدية حاجز 200 تريليون وون.
مخاطر خارجية محتملة
ورغم المؤشرات الإيجابية، حذر معهد التنمية الكوري من أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتقلب أسعار النفط، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، قد يشكل تحديات أمام مسار النمو خلال الفترة المقبلة.