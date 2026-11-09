اقتصاد كوريا الجنوبية يواصل النمو بدعم من أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي

سيئول-سانا‏

يواصل اقتصاد كوريا الجنوبية تسجيل أداء قوي مدعوماً بتنامي الطلب العالمي على ‏أشباه الموصلات وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفق ما ‏أظهره التقييم الاقتصادي الشهري الصادر اليوم الإثنين عن معهد التنمية الكوري.‏

ونقلت وكالة يونهاب عن المعهد قوله: إن إنتاج أشباه الموصلات والاستثمار في هذا ‏القطاع يواصلان النمو بوتيرة قوية بفضل الطلب الخارجي، مشيراً إلى تحسن ‏تدريجي في القطاعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.‏

الصادرات تقود النمو

وسجلت صادرات كوريا الجنوبية في تشرين الأول الماضي مستوى قياسياً بلغ ‌‏115.3 مليار دولار، بزيادة 93.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ‏مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على أشباه الموصلات واستمرار استثمارات شركات ‏التكنولوجيا الكبرى في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.‏

وامتدت آثار هذا النمو إلى قطاعات صناعية أخرى، حيث ارتفعت صادرات منتجات ‏الصلب والمعادن غير الحديدية والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في بناء مراكز ‏البيانات، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في المعدات والآلات، ما يعكس اتساع تأثير ‏طفرة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الكوري الجنوبي.‏

‏مبيعات قوية للسيارات الكهربائية

وفي مؤشر آخر على النشاط الصناعي، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية لشركتي ‌‏”هيونداي موتور” و”كيا” في السوق المحلية خلال تشرين الأول إلى 12 ألفاً و267 ‏سيارة، بزيادة 95.9 بالمئة على أساس سنوي.‏

كما بلغت المبيعات التراكمية للطرازات الكهربائية التابعة للشركتين 116 ألفاً و159 ‏سيارة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بزيادة 77.1 بالمئة مقارنة ‏بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تزايد الطلب المحلي على هذا النوع ‏من المركبات.‏

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة يونهاب أن الأصول النقدية لشركة سامسونغ ‏للإلكترونيات بلغت نحو 214.8 تريليون وون، بما يعادل 146.6 مليار دولار، ‏بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتصبح أول شركة كورية جنوبية تتجاوز ‏أصولها النقدية حاجز 200 تريليون وون.‏

مخاطر خارجية محتملة

ورغم المؤشرات الإيجابية، حذر معهد التنمية الكوري من أن استمرار التوترات في ‏الشرق الأوسط وتقلب أسعار النفط، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين بشأن السياسات ‏الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، قد يشكل تحديات أمام مسار النمو خلال الفترة ‏المقبلة.‏