تراجع معظم البورصات الخليجية وسط ترقب تطورات التوتر الأمريكي الإيراني

عواصم-سانا
أغلقت معظم البورصات الخليجية على تراجع اليوم الأحد، وسط ترقب المستثمرين مؤشرات بشأن احتمال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات تصعيدية وشن هجمات جديدة على إيران.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي تراجع بنسبة 0.8 بالمئة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة، وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر المصارف في المملكة من حيث الأصول، بنسبة 1.3 بالمئة، كما تراجع سهم شركة أرامكو بنسبة 0.3 بالمئة.
وفي قطر، قلّص المؤشر خسائره المبكرة، لكنه أنهى الجلسة منخفضاً بنسبة 0.5 بالمئة، بينما تراجع مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.2 بالمئة، ومؤشر الكويت بنسبة 0.5 بالمئة.
في المقابل، ارتفع المؤشر في البحرين بنسبة 0.3 بالمئة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس السبت أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة عسكرية محدودة ضد إيران مساء الجمعة، استهدفت منشأة للدفاع الجوي، مؤكداً تدميرها بالكامل خلال دقائق.