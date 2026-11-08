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تراجع معظم البورصات الخليجية وسط ترقب تطورات التوتر الأمريكي الإيراني

KLF2VMFBXVPVLB27PASNCGSYSU تراجع معظم البورصات الخليجية وسط ترقب تطورات التوتر الأمريكي الإيراني
سوق دبي المالي -وكالة رويترز

عواصم-سانا‏

أغلقت معظم البورصات الخليجية على تراجع اليوم الأحد، وسط ترقب المستثمرين ‏مؤشرات بشأن احتمال اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات تصعيدية وشن ‏هجمات جديدة على إيران.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي تراجع بنسبة 0.8 بالمئة، متأثراً بانخفاض ‏سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة، وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر المصارف في ‏المملكة من حيث الأصول، بنسبة 1.3 بالمئة، كما تراجع سهم شركة أرامكو بنسبة ‌‏0.3 بالمئة.‏

وفي قطر، قلّص المؤشر خسائره المبكرة، لكنه أنهى الجلسة منخفضاً بنسبة 0.5 ‏بالمئة، بينما تراجع مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.2 بالمئة، ومؤشر الكويت بنسبة 0.5 ‏بالمئة.‏

في المقابل، ارتفع المؤشر في البحرين بنسبة 0.3 بالمئة.‏

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس السبت أن الجيش الأمريكي نفذ ‏ضربة عسكرية محدودة ضد إيران مساء الجمعة، استهدفت منشأة للدفاع الجوي، ‏مؤكداً تدميرها بالكامل خلال دقائق.‏

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