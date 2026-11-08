ملتقى الأعمال السوري التشيكي الأول يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك



دمشق-سانا



أقام مجلس الأعمال السوري التشيكي، اليوم الأحد، ملتقى الأعمال السوري التشيكي الأول في فندق داما روز بدمشق، بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وسبل تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، بمشاركة ممثلين عن غرفة التجارة التشيكية واللجنة الوطنية التشيكية لغرفة التجارة الدولية.

وضم الوفد الاقتصادي التشيكي 14 شركة متخصصة في مجالات التقنيات الصناعية وإدارة المياه والحلول البيئية والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات المرتبطة باحتياجات إعادة الإعمار في سوريا.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح قنوات التواصل بين الشركات والمؤسسات، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات والمعلومات.

واستعرض الوفد الاقتصادي التشيكي اختصاصات الشركات المشاركة ومجالات عملها وخبراتها، والفرص التي يمكن أن تتيحها لتعزيز التعاون مع الجانب السوري، والمساهمة في دعم جهود إعادة الإعمار وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بناء شراكات اقتصادية

أكد رئيس مجلس الأعمال السوري التشيكي عامر دركل، في كلمة خلال افتتاح الملتقى، أهمية بناء شراكات اقتصادية مع الدول الصديقة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا لدعم مرحلة إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى أن جمهورية التشيك تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الصناعة والطاقة والمياه والبنية التحتية.

وأعرب دركل عن تطلع المجلس إلى تحويل اللقاءات مع الجانب التشيكي إلى تفاهمات ومشاريع ملموسة تخدم مصالح البلدين، داعياً رجال الأعمال السوريين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لبناء شراكات قائمة على الثقة والمصالح المشتركة.

بحث فرص التعاون

بدوره، أكد رئيس الوفد الاقتصادي التشيكي يان تشارني، رغبة الشركات ورجال الأعمال التشيكيين في بحث فرص التعاون والمساهمة في إعادة بناء سوريا واقتصادها، ودعم جهود تحسين الظروف المعيشية للسوريين.

وقال تشارني: “إن اهتمام الجانب التشيكي لا يقتصر على المشاركة في إعادة الإعمار، بل يمتد إلى المساهمة في تحديث المجتمع والاقتصاد السوريين، ودعم الابتكار وتوفير فرص تسهم في تحسين حياة المواطنين”.

وأوضح تشارني أن غرفة التجارة التشيكية تعد أكبر منظمة لقطاع الأعمال في جمهورية التشيك، إذ تمثل أكثر من 17 ألف شركة وما يزيد على 100 اتحاد قطاعي وصناعي، وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأشار إلى أن الوفد يضم ممثلين عن عدد من الشركات التشيكية، جرى اختيارهم بما يتناسب مع الاحتياجات الملحة في سوريا، معرباً عن تطلعه إلى أن تتيح الظروف مستقبلاً مشاركة المزيد من الشركات ورجال الأعمال التشيكيين في فرص التعاون والاستثمار، ولا سيما أن الإمكانات المتاحة في هذا المجال كبيرة.

وكان وزير الاقتصاد نضال الشعار أصدر في 18 آب الماضي قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.









