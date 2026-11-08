تركيا: أمن إمدادات الطاقة مرتبط بأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة‌‎

أنقرة-سانا‌‎ ‎

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أرسلان بيرقدار، أن التطورات الجيوسياسية في ‏منطقة الشرق الأوسط، تؤثر بصورة مباشرة في أسواق الطاقة العالمية، وأن أمن إمدادات الطاقة ‏يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة‎.‎

وأوضح أرسلان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن أي اضطراب في حركة الملاحة ‏عبر مضيق هرمز يمكن أن تنعكس تداعياته على الأسواق الدولية، من خلال كميات النفط والغاز ‏المتدفقة، وعبر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة‎.‎

واعتبر أرسلان أن التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، تؤكد أن أمن الطاقة لم يعد مجرد ‏قضية اقتصادية، بل أصبح عنصراً أساسياً من عناصر الأمن القومي والاستقرار السياسي ‏والاقتصادي للدول‎.‎

كما أكد الوزير التركي ضرورة تحقيق توازن بين ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في ضمان أمن ‏الإمدادات، والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشدداً على أن ‏التحول نحو الطاقة النظيفة ينبغي ألا يأتي على حساب توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمواطنين ‏والقطاع الصناعي‎.‎

وأشار أرسلان إلى أن بلاده تتعامل مع أمن الطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تنويع ‏مصادر الإمدادات وتعدد طرق النقل والتخزين‎.‎

وحذرت تركيا باستمرار من أن استمرار اضطراب الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيق ‏هرمز والبحر الأحمر وباب المندب، يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ويزيد الضغوط على ‏الاقتصادات والأسواق، ما يعزز أهمية ضمان حرية الملاحة وتنويع طرق نقل وإمداد الطاقة‎.‎