تركيا: أمن إمدادات الطاقة مرتبط بأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة‌‎

أنقرة-سانا
أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أرسلان بيرقدار، أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تؤثر بصورة مباشرة في أسواق الطاقة العالمية، وأن أمن إمدادات الطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.
وأوضح أرسلان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يمكن أن تنعكس تداعياته على الأسواق الدولية، من خلال كميات النفط والغاز المتدفقة، وعبر ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة.
واعتبر أرسلان أن التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالمياً، تؤكد أن أمن الطاقة لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح عنصراً أساسياً من عناصر الأمن القومي والاستقرار السياسي والاقتصادي للدول.
كما أكد الوزير التركي ضرورة تحقيق توازن بين ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في ضمان أمن الإمدادات، والحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشدداً على أن التحول نحو الطاقة النظيفة ينبغي ألا يأتي على حساب توفير الطاقة بأسعار مناسبة للمواطنين والقطاع الصناعي.
وأشار أرسلان إلى أن بلاده تتعامل مع أمن الطاقة باعتباره قضية استراتيجية تتطلب تنويع مصادر الإمدادات وتعدد طرق النقل والتخزين.
وحذرت تركيا باستمرار من أن استمرار اضطراب الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب، يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ويزيد الضغوط على الاقتصادات والأسواق، ما يعزز أهمية ضمان حرية الملاحة وتنويع طرق نقل وإمداد الطاقة.