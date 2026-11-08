‏سامسونغ تستعد لتصبح أول شركة كورية جنوبية تمتلك أصولاً نقدية تتجاوز ‌‏146.6 مليار دولار ‏

سيئول-سانا‏

أظهرت بيانات صناعية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن ‏شركة “سامسونغ” للإلكترونيات، مدعومة بالدورة الفائقة لرقائق ‏الذكاء الاصطناعي، تستعد لتصبح أول شركة كورية جنوبية ‏تمتلك أصولاً نقدية تتجاوز 200 تريليون وون ما يعادل ‌‏(146.6 مليار دولار أمريكي).‏

وتشير البيانات وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” ‏إلى أن النقد وما يعادله لدى سامسونغ قُدّر بنحو 214.8 تريليون ‏وون بنهاية الربع الثالث من هذا العام، بزيادة قدرها 24.8 ‏تريليون وون عن 190 تريليون وون سجلت قبل ثلاثة أشهر، كما ‏يمثل هذا المبلغ ما يقارب ضعف 108.5 تريليونات وون المسجل ‏في نهاية الربع الثالث من عام 2025.‏

وبلغ إجمالي الأصول المملوكة للشركة 791.8 تريليون وون ‏بنهاية أيلول، بزيادة قدرها 32.4 تريليون وون مقارنةً بما كان ‏عليه الأمر قبل ثلاثة أشهر.‏

ويقدر مراقبو السوق أن الأصول النقدية الحالية لشركة ‌‏”سامسونغ” كافية لتمويل الدفعة الرئيسة بالكامل في إطار سياسة ‏عوائد المساهمين التاريخية التي أعلنت عنها في آب، وقالت ‏الشركة: إن ما بين 90 تريليون وون و110 تريليونات وون سيكون ‏متاحاً لعوائد المساهمين في عام 2026.‏

‏ انتعاش سوق الرقائق واستثمارات تتجاوز 100 تريليون وون

وأضافت “سامسونغ”، أنها تتوقع استمرار الدورة الفائقة لأشباه ‏الموصلات حتى العام المقبل، وسط الاستثمارات المستمرة في ‏الذكاء الاصطناعي ونقص إمدادات الذاكرة، مشيرة إلى أنها تعتزم ‏الإعلان عن سياسة عوائد المساهمين للعام المقبل في اجتماع ‏مجلس الإدارة المقرر عقده في كانون الثاني.‏

ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في البنية التحتية لتصنيع ‏الرقائق الإلكترونية والبحث والتطوير إلى مستوى قياسي يتجاوز ‌‏100 تريليون وون هذا العام أيضاً، حيث سيتم إنفاق 84.4 ‏تريليون وون على توسيع منشآت إنتاج الذاكرة.‏

وكانت شركة “أومديا” المتخصصة في تتبع السوق كشفت في ‏الثاني من الشهر الحالي أن شركة “سامسونغ” للإلكترونيات‏ تصدرت كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثالث ‏من العام الجاري.‏