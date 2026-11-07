الصين تدعو أمريكا للالتزام بمبدأ “المنفعة المتبادلة” وواشنطن تطالب بتنفيذ اتفاق 2025

بكين-واشنطن-سانا

دعت الصين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري على أساس المنفعة المتبادلة، فيما طالبت واشنطن بكين بتنفيذ التزاماتها كاملة بموجب الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين في تشرين الأول عام 2025.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، قوله في مؤتمر صحفي: “إن الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى التحرك في الاتجاه نفسه، والالتزام بمبدأ تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، وتعزيز تنمية وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية على نحو مطرد ومستمر”.

وأضاف قوه أن الحفاظ على التنمية المطردة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما، ويُفضي إلى نمو اقتصادي عالمي.

واشنطن تطالب بتنفيذ الالتزامات

في المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أجريا اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، أكدا خلاله ضرورة وفاء بكين بشكل كامل وفوري بالتزاماتها التي جرى التوصل إليها في مدينة بوسان الكورية الجنوبية في تشرين الأول 2025.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين الأمريكيين أعربا عن قلقهما إزاء إجراءات صينية اتُّخذت مؤخراً، من دون الكشف عن طبيعتها، فيما أكد بيسنت انتظار واشنطن تحقيق نتائج ملموسة.

وبحسب خبراء، يرتبط القلق الأمريكي بوتيرة شحنات الصين من المغناطيسات المصنّعة باستخدام المعادن الأرضية النادرة، التي تدخل في صناعات السيارات والهواتف الذكية والمعدات الدفاعية.

قمة أبيك على وقع الخلافات التجارية

تأتي هذه التطورات قبل نحو أسبوعين من انعقاد قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في الصين، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط توقعات بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وكانت بكين وواشنطن توصلتا في تشرين الأول 2025 إلى اتفاق تجاري خلال محادثات في كوريا الجنوبية، وضع حداً لتصعيد متبادل في فرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية بين البلدين.