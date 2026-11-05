الصين تبدي قلقها إزاء رسوم أوروبية جديدة على الواردات منخفضة القيمة

بكين-سانا
أعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها إزاء الإجراءات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات منخفضة القيمة، والتي تتضمن رسماً بقيمة 2 يورو على الشحنات اعتباراً من الأول من تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد فرض رسوم بقيمة 3 يوروهات في تموز الماضي.
وتشمل الواردات منخفضة القيمة السلع والبضائع المشحونة من الخارج التي تقل قيمتها عن حد مالي معين، وكانت تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية أو ضرائب القيمة المضافة، فضلاً عن إجراءات تخليص جمركي مبسطة وسريعة.
ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هوانغ لينغ قولها، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: إن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود توفر خيارات متنوعة للشركات والمستهلكين حول العالم، باعتبارها أحد أشكال التجارة الدولية الحديثة.
وأعربت هوانغ عن أمل بلادها في أن يقيّم الاتحاد الأوروبي بعناية آثار هذه الإجراءات، وأن يعمل على تهيئة ظروف مواتية للتعاون بين الجانبين في مجال التجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات.
بكين تتمسك بحماية مصالح شركاتها
وكانت وزارة التجارة الصينية أكدت في الـ 30 من تشرين الأول الماضي أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح شركاتها وحقوقها المشروعة، في حال إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض قيود تمييزية على المنتجات الصينية، وذلك عقب تقارير إعلامية أفادت بأن الاتحاد يعتزم فرض قيود إضافية على الواردات الصينية في عدد من القطاعات.