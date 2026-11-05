الصين تبدي قلقها إزاء رسوم أوروبية جديدة على الواردات منخفضة القيمة

بكين-سانا‏

أعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها إزاء الإجراءات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ‏على الواردات منخفضة القيمة، والتي تتضمن رسماً بقيمة 2 يورو على الشحنات اعتباراً من ‏الأول من تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد فرض رسوم بقيمة 3 يوروهات في تموز الماضي.‏

وتشمل الواردات منخفضة القيمة السلع والبضائع المشحونة من الخارج التي تقل قيمتها عن حد ‏مالي معين، وكانت تستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية أو ضرائب القيمة المضافة، فضلاً ‏عن إجراءات تخليص جمركي مبسطة وسريعة.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هوانغ لينغ قولها، خلال مؤتمر ‏صحفي اليوم الخميس: إن التجارة الإلكترونية العابرة للحدود توفر خيارات متنوعة للشركات ‏والمستهلكين حول العالم، باعتبارها أحد أشكال التجارة الدولية الحديثة.‏

وأعربت هوانغ عن أمل بلادها في أن يقيّم الاتحاد الأوروبي بعناية آثار هذه الإجراءات، وأن ‏يعمل على تهيئة ظروف مواتية للتعاون بين الجانبين في مجال التجارة الإلكترونية وغيرها من ‏المجالات.‏

بكين تتمسك بحماية مصالح شركاتها

وكانت وزارة التجارة الصينية أكدت في الـ 30 من تشرين الأول الماضي أن بكين ستتخذ جميع ‏التدابير اللازمة لحماية مصالح شركاتها وحقوقها المشروعة، في حال إصرار الاتحاد الأوروبي ‏على فرض قيود تمييزية على المنتجات الصينية، وذلك عقب تقارير إعلامية أفادت بأن الاتحاد ‏يعتزم فرض قيود إضافية على الواردات الصينية في عدد من القطاعات.‏