تراجعات حادة في بورصة كوريا الجنوبية وأسهم سامسونغ وإس كي هاينكس تحت ضغط البيع

سيؤول-سانا

سجلت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية تراجعاً جماعياً حاداً خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسط موجة بيع طالت المؤشرات الرئيسة وأسهم كبرى شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

وبحسب منصة (CNN الاقتصادية) تصدر مؤشر «كوسداك 100» قائمة الخسائر، متراجعاً بنسبة 4.19 بالمئة إلى 1620.47 نقطة، فيما انخفض مؤشر «كوسبي» الرئيس بنسبة 3.52 بالمئة إلى 5483.98 نقطة، وتراجع مؤشر «كوسبي 200» بنسبة 3.97 بالمئة إلى 853.98 نقطة.

وطالت موجة التراجع أسهم كبرى شركات التكنولوجيا، إذ هبط سهم شركة «إس كي هاينكس» بنحو 8 بالمئة، فيما تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 6.6 بالمئة، وسط ضغوط بيع متزايدة على أسهم قطاع أشباه الموصلات.

وتأتي هذه التراجعات في ظل تنامي المخاوف بشأن عوائد الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وتأثر أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات بالتقلبات في الأسواق العالمية.