سرقة 133 مليون دولار من مصرف بهجوم سيبراني في فرنسا‏

باريس-سانا
تعرض مصرف “كريدي موتويل أركيا” الفرنسي لهجوم سيبراني أدى إلى سرقة تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار.
ونقلت صحيفة “لوموند” عن منصة “زاك إكس بي تي” المتخصصة بكشف الاحتيال الإلكتروني وتتبع معاملات العملات المشفرة قولها اليوم الأربعاء: إن “المصرف تعرض لسرقة ما لا يقل عن 133 مليون دولار من العملات المشفرة”.
ونوهت “زاك إكس بي تي” إلى أن “عملية السرقة استمرت عدة أيام”، مشيرة إلى “تأخر المصرف في إبلاغ السلطات المعنية بضرورة وقف تحويل الأموال ما أتاح للمهاجمين غسل ما لا يقل عن 30 مليون دولار من الأموال المسروقة”.
من جهته أكد المصرف صحة التقارير المتعلقة بالهجوم السيبراني، دون الكشف عن حجم الخسائر المالية.
وأشار المصرف إلى أن “الهجوم أصبح تحت السيطرة”، لافتاً إلى أن “العملاء لن يتأثروا بالحادثة”.
وتأتي حادثة السرقة بعد أيام قليلة من تعرض منصة تداول العملات المشفرة “بينانس” لاختراق إلكتروني، أدى إلى تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة، فيما قدّر إجمالي الأثر المالي للحادث بنحو 6.3 مليارات دولار.