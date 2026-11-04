سرقة 133 مليون دولار من مصرف بهجوم سيبراني في فرنسا‏

باريس-سانا

تعرض مصرف “كريدي موتويل أركيا” الفرنسي لهجوم سيبراني أدى إلى سرقة تجاوزت قيمتها ‌‏133 مليون دولار.‏

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ونقلت صحيفة “لوموند” عن منصة “زاك إكس بي تي” المتخصصة بكشف الاحتيال ‏الإلكتروني وتتبع معاملات العملات المشفرة قولها اليوم الأربعاء: إن “المصرف تعرض لسرقة ما ‏لا يقل عن 133 مليون دولار من العملات المشفرة”.‏

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ونوهت “زاك إكس بي تي” إلى أن “عملية السرقة استمرت عدة أيام”، مشيرة إلى “تأخر ‏المصرف في إبلاغ السلطات المعنية بضرورة وقف تحويل الأموال ما أتاح للمهاجمين غسل ما ‏لا يقل عن 30 مليون دولار من الأموال المسروقة”.‏

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من جهته أكد المصرف صحة التقارير المتعلقة بالهجوم السيبراني، دون الكشف عن حجم ‏الخسائر المالية.‏

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وأشار المصرف إلى أن “الهجوم أصبح تحت السيطرة”، لافتاً إلى أن “العملاء لن يتأثروا ‏بالحادثة”.‏

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وتأتي حادثة السرقة بعد أيام قليلة من تعرض منصة تداول العملات المشفرة “بينانس” لاختراق ‏إلكتروني، أدى إلى تجميد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة، فيما قدّر إجمالي الأثر ‏المالي للحادث بنحو 6.3 مليارات دولار.‏

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