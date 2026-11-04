مستفيداً من ضعف الدولار.. الإسترليني يقفز لأعلى مستوى في 7 أسابيع‏ ‏

لندن-سانا
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعوماً بضعف العملة الأمريكية عقب فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فيما تترقب الأسواق قرار بنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة يوم غد الخميس.
وذكر موقع “currencynews” البريطاني أن الجنيه الإسترليني صعد 0.63% إلى 1.3495 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 أيلول الماضي، كما ارتفع إلى 83.43 بنساً مقابل اليورو، محققاً مكاسب طفيفة خلال الجلسة.
واستفادت العملة البريطانية من تراجع الدولار الأمريكي عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، في نتيجة عززت الضغوط السياسية على الرئيس دونالد ترامب، وأثرت على أداء العملة الأمريكية.
ويأتي صعود الإسترليني في وقت يحظى فيه باهتمام متزايد من الأسواق، عقب إعلان وزير المالية البريطاني جون هيلي الموازنة الجديدة، التي تضمنت خططاً حذرة للضرائب والإنفاق.