الأربعاء 4 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: مستفيداً من ضعف الدولار.. الإسترليني يقفز لأعلى مستوى في 7 أسابيع‏ ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

مستفيداً من ضعف الدولار.. الإسترليني يقفز لأعلى مستوى في 7 أسابيع‏ ‏

1864741.jpeg مستفيداً من ضعف الدولار.. الإسترليني يقفز لأعلى مستوى في 7 أسابيع‏ ‏
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني- وكالة رويترز

‏لندن-سانا‏

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع أمام الدولار خلال تعاملات ‏اليوم الأربعاء، مدعوماً بضعف العملة الأمريكية عقب فوز الحزب الديمقراطي في ‏انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فيما تترقب الأسواق قرار بنك إنكلترا بشأن أسعار ‏الفائدة يوم غد الخميس.‏
‏ ‏
وذكر موقع “‏currencynews‏” البريطاني أن الجنيه الإسترليني صعد 0.63% إلى ‌‏1.3495 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 أيلول الماضي، كما ارتفع إلى ‌‏83.43 بنساً مقابل اليورو، محققاً مكاسب طفيفة خلال الجلسة.‏
‏ ‏
واستفادت العملة البريطانية من تراجع الدولار الأمريكي عقب فوز الديمقراطيين ‏بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، في نتيجة عززت الضغوط السياسية على الرئيس ‏دونالد ترامب، وأثرت على أداء العملة الأمريكية.‏
‏ ‏
ويأتي صعود الإسترليني في وقت يحظى فيه باهتمام متزايد من الأسواق، عقب إعلان ‏وزير المالية البريطاني جون هيلي الموازنة الجديدة، التي تضمنت خططاً حذرة ‏للضرائب والإنفاق.‏

العراق..العلاقات مع سوريا فرصة للتكامل الإقليمي ودعوة لإنشاء مجلس اقتصادي مشترك
افتتاح استثنائي لمركزي الحبوب في سلحب وشطحة بمحافظة حماة
استقرار سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية
مباحثات سورية سعودية لتعزيز التعاون في الخدمات المالية والمصرفية
المصرفان التجاري والعقاري يمددان ساعات الدوام حتى الثامنة مساء لتسهيل عملية استبدال العملة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار