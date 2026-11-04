مستفيداً من ضعف الدولار.. الإسترليني يقفز لأعلى مستوى في 7 أسابيع‏ ‏

‏لندن-سانا‏

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع أمام الدولار خلال تعاملات ‏اليوم الأربعاء، مدعوماً بضعف العملة الأمريكية عقب فوز الحزب الديمقراطي في ‏انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فيما تترقب الأسواق قرار بنك إنكلترا بشأن أسعار ‏الفائدة يوم غد الخميس.‏

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وذكر موقع “‏currencynews‏” البريطاني أن الجنيه الإسترليني صعد 0.63% إلى ‌‏1.3495 دولار، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 أيلول الماضي، كما ارتفع إلى ‌‏83.43 بنساً مقابل اليورو، محققاً مكاسب طفيفة خلال الجلسة.‏

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واستفادت العملة البريطانية من تراجع الدولار الأمريكي عقب فوز الديمقراطيين ‏بالسيطرة على مجلسي الكونغرس، في نتيجة عززت الضغوط السياسية على الرئيس ‏دونالد ترامب، وأثرت على أداء العملة الأمريكية.‏

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ويأتي صعود الإسترليني في وقت يحظى فيه باهتمام متزايد من الأسواق، عقب إعلان ‏وزير المالية البريطاني جون هيلي الموازنة الجديدة، التي تضمنت خططاً حذرة ‏للضرائب والإنفاق.‏