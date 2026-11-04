برنت يتراجع 1.4% وسط ترقب حرب الولايات المتحدة وإيران وتداعيات فوز ‏الديمقراطيين

واشنطن-سانا
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 بالمئة اليوم الأربعاء، إلى 102.15 دولار للبرميل، وسط ترقب جهود الوساطة لإنهاء الحرب الأمريكية – الإيرانية، وتداعيات نتائج انتخابات “الكونغرس” الأمريكي.
وذكر موقع ” تريدينغ إيكونوميكس” Trading Economics ” المتخصص في البيانات الاقتصادية والمالية، أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت بنسبة 1.5 بالمئة إلى 94.71 دولاراً للبرميل.
وجاء التراجع في ظل متابعة الأسواق جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وتتابع الأسواق نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء، وأسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، على حساب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورغم انخفاض الأسعار، لا يزال خام برنت يتداول فوق 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.