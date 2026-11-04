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برنت يتراجع 1.4% وسط ترقب حرب الولايات المتحدة وإيران وتداعيات فوز ‏الديمقراطيين

thumbs b c 85782926ad7e021b4520d4a8304eaab0 برنت يتراجع 1.4% وسط ترقب حرب الولايات المتحدة وإيران وتداعيات فوز ‏الديمقراطيين
تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 بالمئة-وكالة الأناضول

واشنطن-سانا‏

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 بالمئة اليوم الأربعاء، إلى 102.15 دولار ‏للبرميل، وسط ترقب جهود الوساطة لإنهاء الحرب الأمريكية – الإيرانية، وتداعيات ‏نتائج انتخابات “الكونغرس” الأمريكي.‏
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وذكر موقع ” تريدينغ إيكونوميكس” Trading Economics ” المتخصص في البيانات الاقتصادية والمالية، أن ‏العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت بنسبة 1.5 بالمئة إلى ‌‏94.71 دولاراً للبرميل.‏
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وجاء التراجع في ظل متابعة الأسواق جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ‏بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.‏
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وتتابع الأسواق نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء، ‏وأسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، على ‏حساب الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.‏
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ورغم انخفاض الأسعار، لا يزال خام برنت يتداول فوق 100 دولار للبرميل، في ظل ‏استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز.‏
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