الأسهم العالمية ترتفع مع فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس الأميركي

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الأسهم العالمية في معظمها، اليوم الأربعاء، عقب حصول ‏الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي الكونغرس الأميركي إثر انتخابات التجديد ‏النصفي، فيما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، وتراجعت أسعار ‏النفط.‏

وحسب وكالة أسوشيتد برس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 بالمئة، ‏فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 بالمئة.‏

وشهدت الأسواق اضطرابات نتيجة عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا، من قبل ‏مستثمرين أعربوا عن مخاوفهم من الارتفاع المفرط في تقييمات الشركات المرتبطة ‏بقطاع الذكاء الاصطناعي.‏

وفي بداية التداولات الأوروبية، ارتفع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 0.4 بالمئة، ‏ليصل إلى 8055.02 نقطة، كما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1 ‏بالمئة، مسجلاً 10646.43 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 بالمئة، ‏ليبلغ 25995.13 نقطة.‏

وكان من المقرر الإعلان، اليوم الأربعاء، عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار ‏المستهلكين في منطقة اليورو لشهر تشرين الأول، فيما يترقب المتداولون قرار بنك ‏إنكلترا بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره يوم الخميس.‏

وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى ‌‏62188.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 بالمئة، ‏وصعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.5 بالمئة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي ‏المركب الصيني بنسبة 2.2 بالمئة.‏

وتراجعت أسهم شركة سوفت بنك اليابانية بنسبة 3.2 بالمئة، فيما انخفضت أسهم ‏شركة كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 5.4 بالمئة.‏

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي إلى 158.17 يناً يابانياً، مقارنة ‏بـ158.69 يناً، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1242 دولار.‏

وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين يواصلون متابعة أسهم شركات التكنولوجيا، وسط ‏مخاوف من المبالغة في تقييم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتأثير ارتفاع ‏تكاليف رقائق الذاكرة على أرباح بعض الشركات.‏