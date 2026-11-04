الأسهم العالمية ترتفع مع فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس الأميركي

واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار الأسهم العالمية في معظمها، اليوم الأربعاء، عقب حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي الكونغرس الأميركي إثر انتخابات التجديد النصفي، فيما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، وتراجعت أسعار النفط.
وحسب وكالة أسوشيتد برس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 بالمئة، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 بالمئة.
وشهدت الأسواق اضطرابات نتيجة عمليات بيع أسهم شركات التكنولوجيا، من قبل مستثمرين أعربوا عن مخاوفهم من الارتفاع المفرط في تقييمات الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وفي بداية التداولات الأوروبية، ارتفع مؤشر كاك 40 في باريس بنسبة 0.4 بالمئة، ليصل إلى 8055.02 نقطة، كما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة، مسجلاً 10646.43 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 بالمئة، ليبلغ 25995.13 نقطة.
وكان من المقرر الإعلان، اليوم الأربعاء، عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر تشرين الأول، فيما يترقب المتداولون قرار بنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره يوم الخميس.
وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.4 بالمئة ليصل إلى 62188.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 بالمئة، وصعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.5 بالمئة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 2.2 بالمئة.
وتراجعت أسهم شركة سوفت بنك اليابانية بنسبة 3.2 بالمئة، فيما انخفضت أسهم شركة كيوكسيا المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 5.4 بالمئة.
وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي إلى 158.17 يناً يابانياً، مقارنة بـ158.69 يناً، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1242 دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين يواصلون متابعة أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتأثير ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة على أرباح بعض الشركات.