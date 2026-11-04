الذهب يرتفع مع تراجع النفط وترقب نتائج الانتخابات الأمريكية

واشنطن-سانا‏

‏ ‏

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع ‏تراجع أسعار النفط وهدوء المخاوف من التضخم، فيما يترقب المستثمرون نتائج ‏انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وصدور بيانات رئيسية عن سوق ‏العمل، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.‏

‏ ‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.2 ‏بالمئة إلى 3934.75 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة ‏للذهب تسليم كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3943.20 دولاراً.‏

‏ ‏

وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة ⁠أمس الثلاثاء لتسجل أدنى مستوياتها في نحو ‏أربعة أسابيع، وسط تقييم السوق للمحادثات الرامية إلى إنهاء الحربين في أوكرانيا ‏وإيران، مقابل مخاوف من أن تؤدي الهجمات الأخيرة في كلا الصراعين إلى مزيد ‏من الاضطراب في الإمدادات.‏

وأسهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف حيال التضخم، وعزز التوقعات بألا ‏يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبقاء أسعار الفائدة ‏مرتفعة لفترة طويلة، ما يدعم جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.‏

ويترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جرت ‏أمس الثلاثاء، وسط توقعات بتحقيق الحزب الديمقراطي نتائج قوية، الأمر الذي قد ‏يمهد لمزيد من التقلبات في أسعار الأصول.‏

وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يقدّر المتعاملون احتمال ‏رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل بنحو 78 بالمئة.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 ‏بالمئة إلى 49.67 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1422.15 ‏دولاراً، والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 938.49 دولاراً.‏

‏ ‏