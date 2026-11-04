الذهب يرتفع مع تراجع النفط وترقب نتائج الانتخابات الأمريكية

واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط وهدوء المخاوف من التضخم، فيما يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وصدور بيانات رئيسية عن سوق العمل، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 0.2 بالمئة إلى 3934.75 دولاراً للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3943.20 دولاراً.
وتراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء لتسجل أدنى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع، وسط تقييم السوق للمحادثات الرامية إلى إنهاء الحربين في أوكرانيا وإيران، مقابل مخاوف من أن تؤدي الهجمات الأخيرة في كلا الصراعين إلى مزيد من الاضطراب في الإمدادات.
وأسهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف حيال التضخم، وعزز التوقعات بألا يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، ما يدعم جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً.
ويترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي التي جرت أمس الثلاثاء، وسط توقعات بتحقيق الحزب الديمقراطي نتائج قوية، الأمر الذي قد يمهد لمزيد من التقلبات في أسعار الأصول.
وبحسب أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يقدّر المتعاملون احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل بنحو 78 بالمئة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 49.67 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1422.15 دولاراً، والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 938.49 دولاراً.