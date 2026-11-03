الطلب العالمي على الذهب يلامس المستويات القياسية لعام 2025

لندن-سانا

أعلن المجلس العالمي للذهب اليوم الثلاثاء أن الطلب العالمي على الذهب بلغ 3881 طناً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقترباً من المستوى القياسي المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 3884 طناً.

ووفقاً للتقرير الذي أصدره المجلس فإن قيمة الطلب سجلت مستوى قياسياً بلغ 566 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.

وبحسب التقرير:” تراجع إجمالي الطلب على الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1 % على أساس سنوي ليبلغ 1369 طناً”.

مشتريات البنوك المركزية

وأشار المجلس إلى أن “البنوك المركزية اشترت 321 طناً من الذهب خلال الربع الثالث من 2026، مسجلة أعلى مستوى للمشتريات الفصلية منذ الربع الأخير من 2024”.

وأظهر التقرير” تراجع الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19 % خلال الربع الثالث من 2026، على أساس سنوي ليبلغ 268 طناً”.

وتعرضت أسواق الذهب العالمية لتقلبات كبيرة خلال العام الجاري متأثرة بتداعيات صدمة النفط والتوترات الجيوسياسية وتأتي هذه التقلبات نتيجة الارتباط الوثيق بين اضطرابات أسواق الطاقة والتغيرات المتسارعة في السياسات النقدية للدول الكبرى ما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم الذهب كأداة للتحوط.