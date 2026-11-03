مخزونات الغاز الأوروبية تسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2013‏

بروكسل-سانا‏

أفاد تقرير لـ “وكالة الطاقة الدولية” بأن الاتحاد الأوروبي يدخل موسم التدفئة الشتوية ‏بمخزونات من الغاز الطبيعي هي الأدنى منذ عام 2013، وسط توقعات باستمرار ‏الضغوط على أسواق الغاز العالمية حتى عام 2027.‏

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وذكرت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء بعنوان “مراجعة أمن الغاز العالمي لعام ‌‏2026″، أن “مستويات التخزين في دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 75 % من ‏سعتها الإجمالية مع نهاية تشرين الأول الماضي، وهي نسبة تقل عن المستوى ‏المستهدف أوروبياً والبالغ 80 %”.‏

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وأوضحت الوكالة أن “انخفاض المخزونات يزيد اعتماد الدول الأوروبية على إمدادات ‏الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، لتلبية الطلب خلال فترات الذروة في فصل ‏الشتاء، ويجعلها أكثر عرضة لتداعيات موجات البرد الشديد أو الأعطال الفنية أو أي ‏انقطاع محتمل في الإمدادات”.‏

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وأضاف التقرير: إن “كميات الغاز التي جرى ضخها في مرافق التخزين خلال موسم ‏التعبئة الحالي تقل بنحو 4 % عن متوسط السنوات الخمس الماضية”، مشيراً إلى أن ‌‏”زيادة الإمدادات خلال آب وأيلول وتشرين الأول، لم تكن كافية لتعويض النقص ‏المسجل في عمليات التخزين خلال الفترة السابقة”.‏

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وأرجعت الوكالة ذلك إلى عدة عوامل، من بينها تأثير إغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع ‏الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط على واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، ‏في وقت كان مخزون الغاز منخفضاً أصلاً بنهاية الشتاء الماضي، فضلاً عن إرجاء ‏شراء الغاز لإعادة ملء الخزانات، على أمل تراجع الأسعار لاحقاً، وهو ما لم يتحقق.‏

مخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار

وحذرت الوكالة من أن “انخفاض الاحتياطيات الأوروبية، بالتزامن مع محدودية ‏خيارات التخزين لدى بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال في آسيا وأمريكا ‏الجنوبية، قد يزيد المنافسة العالمية على شحنات الغاز المتاحة، ويدفع الأسعار الفورية ‏إلى الارتفاع، ولا سيما خلال فترات زيادة الطلب”.‏

‏ضغوط على الأسواق العالمية حتى عام 2027‏

ولفت التقرير إلى أن “الحاجة إلى إعادة ملء المخزونات الأوروبية خلال صيف عام ‌‏2027 قد تبقي أسواق الغاز العالمية في حالة من الشح والضغط حتى العام المقبل”.‏

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وتأتي هذه التطورات في ظل التحولات التي شهدها قطاع الطاقة الأوروبي منذ أزمة ‏الغاز عام 2022، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وما رافقها من تراجع ‏الاعتماد على الغاز الروسي، والتوجه بصورة أكبر نحو استيراد الغاز الطبيعي المسال ‏من الأسواق العالمية.‏

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وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتجهت إلى تعزيز سياسات تنويع مصادر الطاقة وتأمين ‏الإمدادات، إلا أن اعتمادها المتزايد على الغاز المسال، جعلها أكثر تأثراً بالتقلبات ‏الجيوسياسية واضطرابات طرق النقل والمنافسة مع الأسواق الآسيوية على الشحنات ‏المتاحة.‏