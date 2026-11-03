أسهم أوروبا تهبط بضغط من مخاوف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوتر الشرق الأوسط

لندن-سانا
انخفض المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الهبوط، في ظل مخاوف تتعلق بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتقارير حول تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما أثر سلباً على شهية المخاطرة.
وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 645.8 نقطة، مع تراجع المؤشرات القياسية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنحو 0.9 بالمئة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش.
وتصدر قطاع التكنولوجيا موجة الهبوط، ونزل مؤشره اثنين بالمئة مع انخفاض سهمي شركة أيكسترون وشركة إيه. إس. إم. إل 3.5 بالمئة و2.8 بالمئة على التوالي، في حين تراجع سهم شركة سيمنس إنرجي 2.4 بالمئة.
وتعرضت مؤشرات التكنولوجيا الآسيوية لضغوط في وقت سابق اليوم، إذ أعاد المستثمرون تقييم تداولات الذكاء الاصطناعي، في أعقاب النتائج المخيبة للتوقعات التي سجلتها كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في الأسبوع السابق، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يكون الحماس المرتبط بتطوير هذه التكنولوجيا قد أدى إلى المبالغة في تقييم أسهم هذا القطاع في السنوات القليلة الماضية.
وخالف سهم شركة باير الاتجاه السائد بالسوق، وصعد ستة بالمئة ما أدى إلى ارتفاع مؤشر قطاع الرعاية الصحية، بعد أن رفعت مجموعة الأدوية والزراعة الألمانية توقعاتها لأرباح عام 2026.