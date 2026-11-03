أسهم أوروبا تهبط بضغط من مخاوف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوتر الشرق الأوسط

لندن-سانا‏

انخفض المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا موجة ‏الهبوط، في ظل مخاوف تتعلق بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتقارير حول تصاعد ‏التوترات في الشرق الأوسط ‌ما أثر سلباً على شهية المخاطرة.‏

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وذكرت وكالة رويترز، أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بأكثر من 0.5 بالمئة إلى ‌‏645.8 نقطة، مع تراجع المؤشرات القياسية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بنحو 0.9 بالمئة بحلول ‏الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش.‏

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وتصدر قطاع التكنولوجيا موجة الهبوط، ونزل مؤشره اثنين بالمئة مع انخفاض سهمي شركة ‏أيكسترون وشركة إيه. إس. إم. إل 3.5 بالمئة و2.8 بالمئة على ‌التوالي، ⁠في حين تراجع سهم ‏شركة سيمنس إنرجي 2.4 بالمئة.‏

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وتعرضت مؤشرات التكنولوجيا الآسيوية لضغوط في وقت سابق اليوم، إذ أعاد المستثمرون تقييم ‏تداولات الذكاء الاصطناعي، في أعقاب النتائج المخيبة للتوقعات التي سجلتها كبرى شركات ‏التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في الأسبوع ⁠السابق، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يكون الحماس ‏المرتبط بتطوير هذه التكنولوجيا قد أدى إلى المبالغة في تقييم أسهم هذا القطاع في السنوات القليلة ‏الماضية.‏

وخالف سهم ⁠شركة باير الاتجاه السائد بالسوق، وصعد ستة بالمئة ما أدى إلى ارتفاع مؤشر قطاع ‏الرعاية الصحية، بعد أن رفعت مجموعة الأدوية والزراعة الألمانية توقعاتها لأرباح عام 2026.‏