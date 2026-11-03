أدنوك وتوتال توقعان اتفاقية لتوريد 1.6 مليون طن من الغاز المسال

أبو ظبي-سانا‏

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أعلنت “أدنوك للغاز” الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع شركة “توتال إنرجيز” ‏الفرنسية لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.‏

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وذكرت أدنوك في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الاتفاقية تستند إلى “الشراكة ‏الاستراتيجية طويلة الأمد بين أدنوك للغاز و”توتال إنرجيز”، كما تؤكد الثقة المستمرة في موثوقية ‏إمداداتها وسجلها الحافل بالالتزام بعمليات التسليم”.‏

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وفي السياق، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة “أدنوك للغاز” فاطمة النعيمي، أن “الطلب العالمي على ‏الغاز الطبيعي المسال يشهد نمواً متواصلاً”، لافتة إلى أن الشركة الإماراتية لديها “قدرات كبيرة ‏ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو”.‏

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من جانبه، نوّه رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية في “توتال إنرجيز” ستيفان ‏ميشيل إلى أنه “بفضل الموقع الاستراتيجي المثالي لأدنوك بين أوروبا وآسيا، ستسهم الإمدادات ‏الجديدة في ترسيخ مكانة توتال إنرجيز كأحد أبرز موردي محافظ الغاز الطبيعي المسال على ‏مستوى العالم”.‏

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وتُعدّ “توتال إنرجيز” مساهماً رئيساً وشريكاً استراتيجياً في “أدنوك للغاز”، وتدعم هذه الاتفاقية ‏طموحات شركة أدنوك لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، في وقت تواصل فيه توسيع أعمالها ‏في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ‏

ومع الزيادة الكبيرة المتوقعة في سعتها الإنتاجية للغاز الطبيعي عقب بدء تشغيل مشروع “الرويس ‏للغاز الطبيعي المسال”، تمتلك “أدنوك للغاز” قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من ‏الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي المسال، وترسيخ مكانتها كمورد عالمي موثوق لهذا ‏المورد الحيوي.‏