أدنوك وتوتال توقعان اتفاقية لتوريد 1.6 مليون طن من الغاز المسال

أبو ظبي-سانا
أعلنت “أدنوك للغاز” الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية مع شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية لمدة خمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.
وذكرت أدنوك في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الاتفاقية تستند إلى “الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين أدنوك للغاز و”توتال إنرجيز”، كما تؤكد الثقة المستمرة في موثوقية إمداداتها وسجلها الحافل بالالتزام بعمليات التسليم”.
وفي السياق، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة “أدنوك للغاز” فاطمة النعيمي، أن “الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال يشهد نمواً متواصلاً”، لافتة إلى أن الشركة الإماراتية لديها “قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من هذا النمو”.
من جانبه، نوّه رئيس قطاع الغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية في “توتال إنرجيز” ستيفان ميشيل إلى أنه “بفضل الموقع الاستراتيجي المثالي لأدنوك بين أوروبا وآسيا، ستسهم الإمدادات الجديدة في ترسيخ مكانة توتال إنرجيز كأحد أبرز موردي محافظ الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم”.
وتُعدّ “توتال إنرجيز” مساهماً رئيساً وشريكاً استراتيجياً في “أدنوك للغاز”، وتدعم هذه الاتفاقية طموحات شركة أدنوك لتحقيق نمو مستدام على المدى البعيد، في وقت تواصل فيه توسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
ومع الزيادة الكبيرة المتوقعة في سعتها الإنتاجية للغاز الطبيعي عقب بدء تشغيل مشروع “الرويس للغاز الطبيعي المسال”، تمتلك “أدنوك للغاز” قدرات كبيرة ومكانة رائدة تؤهلها للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي المسال، وترسيخ مكانتها كمورد عالمي موثوق لهذا المورد الحيوي.