مبيعات شركة كيا الكورية ترتفع بنسبة 10.3% مدفوعة بطلب خارجي قوي

سيئول-سانا

أعلنت شركة “كيا” الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، ارتفاع مبيعات سياراتها خلال الشهر الماضي بنسبة 10.3% على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي في الخارج على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

ونقلت وكالة “يونهاب” عن الشركة قولها في بيان صحفي اليوم الإثنين: إنها باعت ما مجموعه 291,219 سيارة الشهر الماضي، مقارنة بـ 264,017 وحدة في العام السابق، حيث يشمل هذا الرقم مبيعات المركبات العسكرية.

وأضافت أن الطلب القوي على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من طرازات “سبورتاج” و”سورينتو” و”سيلتوس” عزّز المبيعات الشهرية.

ووفقاً لما ذكره البيان، ارتفعت مبيعات كيا المحلية بنسبة 27.5% على أساس سنوي لتصل إلى 51,007 وحدات، بينما زادت مبيعاتها الخارجية بنسبة 7.2% لتصل إلى 239,308 وحدات، كما ارتفعت مبيعات مركباتها العسكرية بنسبة 12.9% على أساس سنوي لتصل إلى 904 وحدات.

وأكّدت شركة كيا أنها ستسعى للحفاظ على نمو المبيعات خلال الربع الرابع من خلال إطلاق طرازات هجينة تعمل بالبنزين في الولايات المتحدة وسيارات كهربائية في أوروبا.