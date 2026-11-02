الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم المستثمرين لمحادثات قطر وإيران

لندن-سانا‏

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، في وقت يقيّم فيه المستثمرون الجهود ‏الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وذلك عقب إجراء مسؤولين ‏إيرانيين وقطريين محادثات لليوم الثالث على التوالي لتحقيق هذه الغاية.‏

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وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.3 بالمئة إلى ‌‏645.04 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش.‏

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وخسر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي على المؤشر ستوكس ⁠600 واحداً بالمئة، ‏ليتصدر قائمة القطاعات الأكثر انخفاضاً، وذلك بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب ‏شهري له منذ شباط 1987 عند 14 بالمئة.‏

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وتراجعت أسهم قطاع الطاقة واحداً بالمئة، متأثرة بانخفاض أسعار خام برنت ثلاثة ‏بالمئة في وقت أجرى فيه مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على ‏التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.‏

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وهوى سهم ألستوم 27 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها، إذ أدت مشاكل التنفيذ ‏في منصة (كوراديا ماكس) ⁠في ألمانيا إلى انخفاض حاد في أرباح النصف الأول من ‏السنة المالية، وتتوقع الشركة الآن تدفقاً نقدياً حراً سلبياً لهذا العام، مقارنة بتوقعات ‏إيجابية ⁠سابقة.‏

فيما ارتفعت أسهم شركات الطيران، ‌التي ⁠تستفيد من انخفاض تكاليف الوقود، وصعد ‏سهم لوفتهانزا 1.6 بالمئة، وزاد سهم الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اثنين ‏بالمئة.‏

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وارتفعت أسهم شركات رقائق إلكترونية مثل إيكسترون 2.4 بالمئة، وزاد سهم ‏إنفينيون واحداً بالمئة، متعافياً من موجة بيع حادة ⁠في قطاع التكنولوجيا الأسبوع ‏الماضي عقب نتائج مخيبة للآمال سجلتها شركات تكنولوجيا عملاقة في مجال ‏خدمات الحوسبة السحابية وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً.‏

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وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متأثرة بموجة ‏بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا، أدت إلى تراجع القيمة السوقية لعدد من كبرى ‏شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، لتنهي بذلك تداولات شهر تشرين الأول على ‏خسائر، رغم تحقيقها مكاسب شهرية قوية.‏