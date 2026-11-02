الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم المستثمرين لمحادثات قطر وإيران

لندن-سانا
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، في وقت يقيّم فيه المستثمرون الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وذلك عقب إجراء مسؤولين إيرانيين وقطريين محادثات لليوم الثالث على التوالي لتحقيق هذه الغاية.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.3 بالمئة إلى 645.04 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش.
وخسر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي على المؤشر ستوكس 600 واحداً بالمئة، ليتصدر قائمة القطاعات الأكثر انخفاضاً، وذلك بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر مكسب شهري له منذ شباط 1987 عند 14 بالمئة.
وتراجعت أسهم قطاع الطاقة واحداً بالمئة، متأثرة بانخفاض أسعار خام برنت ثلاثة بالمئة في وقت أجرى فيه مسؤولون إيرانيون وقطريون محادثات لليوم الثالث على التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وهوى سهم ألستوم 27 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها، إذ أدت مشاكل التنفيذ في منصة (كوراديا ماكس) في ألمانيا إلى انخفاض حاد في أرباح النصف الأول من السنة المالية، وتتوقع الشركة الآن تدفقاً نقدياً حراً سلبياً لهذا العام، مقارنة بتوقعات إيجابية سابقة.
فيما ارتفعت أسهم شركات الطيران، التي تستفيد من انخفاض تكاليف الوقود، وصعد سهم لوفتهانزا 1.6 بالمئة، وزاد سهم الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اثنين بالمئة.
وارتفعت أسهم شركات رقائق إلكترونية مثل إيكسترون 2.4 بالمئة، وزاد سهم إنفينيون واحداً بالمئة، متعافياً من موجة بيع حادة في قطاع التكنولوجيا الأسبوع الماضي عقب نتائج مخيبة للآمال سجلتها شركات تكنولوجيا عملاقة في مجال خدمات الحوسبة السحابية وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً.
وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متأثرة بموجة بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا، أدت إلى تراجع القيمة السوقية لعدد من كبرى شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، لتنهي بذلك تداولات شهر تشرين الأول على خسائر، رغم تحقيقها مكاسب شهرية قوية.