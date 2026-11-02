غينيا تفتتح أول مصفاة لمعالجة الذهب بعد حظر تصديره بشكله الخام

كوناكري-سانا
افتتحت غينيا أول مصفاة للذهب في العاصمة كوناكري، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلانها حظر تصدير الذهب الخام وفرض معالجته داخل الأراضي الغينية.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير المناجم “بونا سيلا” قوله خلال مراسم الافتتاح أمس الأحد: “على مدى قرون، قامت غينيا باستخراج الذهب وتصديره في حالته الخام، ورغم أن بلادنا التي تُعدّ من بين الدول المنتجة للذهب بشكل رئيس في غرب أفريقيا، لم تكن تستفيد من القيمة المضافة الناتجة عن عمليات تكريره”، مضيفاً: “لقد ولّى هذا الزمن الآن”.
وبلغ إنتاج غينيا من الذهب العام الماضي 70 طناً، جاء 20 طناً منها من شركات تدير مناجم صناعية أو شبه صناعية، فيما أنتجت المناجم الحرفية غير الرسمية 50 طناً متبقية، وأوضح سيلا أن الحكومة تستهدف تكرير 30 بالمئة من إجمالي الإنتاج.
وكان الرئيس مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عام 2021 ثم انتُخب في انتخابات رئاسية نظمت في كانون الأول الماضي، حظر في حزيران الماضي تصدير الذهب الخام وفرض إلزامية تكريره داخل الأراضي الغينية.
وتعد غينيا واحدة من الدول الرئيسة المنتجة للذهب في أفريقيا إلى جانب كل من غانا ومالي وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما تملك البلاد مكامن للحديد والألماس واليورانيوم.