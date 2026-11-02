غينيا تفتتح أول مصفاة لمعالجة الذهب بعد حظر تصديره بشكله الخام

كوناكري-سانا

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افتتحت غينيا أول مصفاة للذهب في العاصمة كوناكري، وذلك بعد أشهر قليلة من ‏إعلانها حظر تصدير الذهب الخام وفرض معالجته داخل الأراضي الغينية.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير المناجم “بونا سيلا” قوله خلال مراسم ‏الافتتاح أمس الأحد: “على مدى قرون، قامت غينيا باستخراج الذهب وتصديره في ‏حالته الخام، ورغم أن بلادنا التي تُعدّ من بين الدول المنتجة للذهب بشكل رئيس في غرب ‏أفريقيا، لم تكن تستفيد من القيمة المضافة الناتجة عن عمليات تكريره”، مضيفاً: “لقد ‏ولّى هذا الزمن الآن”. ‏

وبلغ إنتاج غينيا من الذهب العام الماضي 70 طناً، جاء 20 طناً منها من شركات ‏تدير مناجم صناعية أو شبه صناعية، فيما أنتجت المناجم الحرفية غير الرسمية 50 ‏طناً متبقية، وأوضح سيلا أن الحكومة تستهدف تكرير 30 بالمئة من إجمالي الإنتاج.‏

وكان الرئيس مامادي دومبويا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عام 2021 ثم ‏انتُخب في انتخابات رئاسية نظمت في كانون الأول الماضي، حظر في حزيران ‏الماضي تصدير الذهب الخام وفرض إلزامية تكريره داخل الأراضي الغينية.‏

وتعد غينيا واحدة من الدول الرئيسة المنتجة للذهب في أفريقيا إلى جانب كل من غانا ‏ومالي وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو، وفقاً لمجلس الذهب العالمي، كما تملك البلاد ‏مكامن للحديد والألماس واليورانيوم.‏