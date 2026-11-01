‏ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ترفع توقعات التضخم في منطقة اليورو حتى ‌‏2027‏

واشنطن-سانا
رفع اقتصاديون توقعاتهم لمعدلات التضخم في منطقة اليورو خلال عامي 2026 و2027، محذرين من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تطيل أمد الضغوط السعرية، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج.
ووفقاً لشبكة “سي إن إن” الإخبارية أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد أن متوسط توقعات التضخم ارتفع إلى 3% في 2026 و2.6% في 2027، مقارنة بتقديرات سابقة أقل، فيما يُتوقع عودته إلى مستوى 2% خلال 2028.
ويرى المشاركون في المسح أن استمرار الاضطرابات في أسواق النفط والغاز قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات في أنحاء منطقة اليورو، كما توقعوا استمرار آثار الأزمة لفترة تتراوح بين 10 و24 شهراً.
وفي المقابل، يتوقع الخبراء نمواً اقتصادياً متواضعاً في منطقة اليورو، ما يزيد من صعوبة مهمة صانعي السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو.
وتعتمد اقتصادات الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما يجعلها حساسة لأي اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط، الذي يُعد أحد أهم مراكز إنتاج النفط والغاز وتصديرهما.
وشهدت أوروبا خلال السنوات الأخيرة موجات تضخم مرتفعة نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل التوريد، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار.