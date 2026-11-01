‏ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ترفع توقعات التضخم في منطقة اليورو حتى ‌‏2027‏

واشنطن-سانا‏

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رفع اقتصاديون توقعاتهم لمعدلات التضخم في منطقة اليورو خلال عامي 2026 ‌‏و2027، محذرين من أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تطيل أمد الضغوط ‌‏السعرية، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج.‏

ووفقاً لشبكة “سي إن إن” الإخبارية أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد أن ‏متوسط توقعات التضخم ارتفع إلى 3% في 2026 و2.6% في 2027، مقارنة ‏بتقديرات سابقة أقل، فيما يُتوقع عودته إلى مستوى 2% خلال 2028.‏

‏ ويرى المشاركون في المسح أن استمرار الاضطرابات في أسواق النفط والغاز قد يؤدي ‌‏إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، ما ينعكس على أسعار السلع ‌‏والخدمات في أنحاء منطقة اليورو، كما توقعوا استمرار آثار الأزمة لفترة تتراوح بين ‌‌‏10 و24 شهراً.‏

وفي المقابل، يتوقع الخبراء نمواً اقتصادياً متواضعاً في منطقة اليورو، ما يزيد من ‌‏صعوبة مهمة صانعي السياسة النقدية في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم ‌‏النمو.‏ ‏

وتعتمد اقتصادات الاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، ما ‌‏يجعلها حساسة لأي اضطرابات جيوسياسية في الشرق الأوسط، الذي يُعد أحد أهم مراكز ‌‏إنتاج النفط والغاز وتصديرهما.‏

وشهدت أوروبا خلال السنوات الأخيرة موجات تضخم مرتفعة نتيجة اضطرابات أسواق ‌‏الطاقة وسلاسل التوريد، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع ‌‏أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار.‏