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روسيا تختبر مساراً جديداً لتصدير الحبوب عبر ميناء مورمانسك القطبي

russs 1793213909 روسيا تختبر مساراً جديداً لتصدير الحبوب عبر ميناء مورمانسك القطبي
ميناء مورمانسك في القطب الشمالي-روسيا-رويترز

لندن-سانا‏

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية اليوم الأحد، أن روسيا بدأت اختبار مسار جديد ‏لتصدير الحبوب عبر ميناء مورمانسك في القطب الشمالي، في محاولة للحد من تأثير ‏الاضطرابات الأمنية المتزايدة في البحر الأسود على حركة الشحن التجاري.‏
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وأشارت الصحيفة إلى أن سفينة شحنت نحو 29.5 ألف طن من القمح من مورمانسك ‏إلى مشترين في شمال إفريقيا، بعد تكييف منشآت مخصصة للأسمدة لتستوعب صادرات ‏الحبوب.‏
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وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد تصاعد وتيرة الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستهداف ‏الموانئ والسفن، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتراجع حركة التصدير عبر ‏الموانئ الجنوبية.‏
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وأظهرت بيانات قطاع الشحن انخفاض صادرات القمح الروسية خلال الربع الثالث من ‏العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تحسن الإنتاج الزراعي، فيما اتجه ‏المصدرون إلى استخدام موانئ البلطيق ومسارات عبر بحر قزوين كبدائل مؤقتة.‏
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وفي المقابل، تواجه أوكرانيا تحديات مماثلة في تصدير محاصيلها عبر المسارات البديلة، ‏وسط ارتفاع كبير في تكاليف النقل وضغوط متزايدة على المنتجين الزراعيين.‏
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ويُعد البحر الأسود الشريان الرئيس لصادرات الحبوب الروسية والأوكرانية، إذ يمثل ‏البلدان معاً جزءاً مهماً من الإمدادات العالمية للقمح والذرة.‏
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ومنذ اندلاع الحرب في شباط عام 2022 تسببت الهجمات المتبادلة والعقوبات والقيود ‏اللوجستية في اضطراب حركة الشحن، ما دفع الطرفين إلى البحث عن طرق بديلة ‏لتصدير منتجاتهما الزراعية والحفاظ على حصتهما في الأسواق العالمية.‏

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