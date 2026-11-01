أرامكو السعودية تستحوذ على 49% من أسهم شركة ‏هيوماين للذكاء الاصطناعي

الرياض-سانا

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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، استحواذها على ‌‏49% من أسهم شركة “هيوماين” المتخصصة في الذكاء ‏الاصطناعي، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ‏السعودي، الذي سيحتفظ بحصة تبلغ 51% من ملكية الشركة.‏

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس، عن صندوق ‏الاستثمارات العامة وأرامكو قولهما في بيان مشترك: إن ‏الصفقة أُنجزت من خلال إحدى الشركات التابعة لأرامكو ‏والمملوكة لها بالكامل، مشيرةً إلى أنها ستسهم في تسريع نمو ‌‏”هيوماين” وتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق أعمالها في مجال ‏الذكاء الاصطناعي عالمياً.‏

وأوضح البيان أن أرامكو ستستفيد من البنية التحتية للذكاء ‏الاصطناعي لدى “هيوماين” لتحويل الإمكانات التقنية ‏المتقدمة إلى تطبيقات صناعية، بما يعزز منظومة أعمالها ‏وعملياتها على المستوى العالمي.‏

وأضاف أن الصفقة ستشمل مساهمات نقدية من أرامكو بقيمة ‏تقارب 9.9 مليارات ريال سعودي، ما يعادل نحو 2.6 مليار ‏دولار أمريكي خلال عام 2026، إلى جانب أصول في ‏مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والأصول الرقمية.‏

ووصف رئيس شركة أرامكو أمين الناصر، الصفقة بأنها ‌‏”مهمة جداً” للشركة، مشيراً إلى أن القيمة المحققة من استخدام ‏التقنيات في أرامكو منذ عام 2023 بلغت 42.4 مليار ريال، ‏أي ما يعادل نحو 11.31 مليار دولار، جاء جزء كبير منها ‏من الحلول التقنية، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏

وأُطلقت شركة “هيوماين” في أيار 2025، في إطار مساعي ‏السعودية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتنويع اقتصادها ‏وتعزيز طموحها للتحول إلى مركز عالمي في هذا المجال، ‏وفي تشرين الثاني من العام نفسه، أعلنت الشركة شراكة مع ‏عملاق التكنولوجيا الأمريكي “إنفيديا”، بعد موافقة السلطات ‏الأمريكية على تصدير رقائق متقدمة من تصنيع الشركة إلى ‏السعودية.‏