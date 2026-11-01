أرامكو السعودية تستحوذ على 49% من أسهم شركة ‏هيوماين للذكاء الاصطناعي

الرياض-سانا
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، استحواذها على 49% من أسهم شركة “هيوماين” المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي سيحتفظ بحصة تبلغ 51% من ملكية الشركة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس، عن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو قولهما في بيان مشترك: إن الصفقة أُنجزت من خلال إحدى الشركات التابعة لأرامكو والمملوكة لها بالكامل، مشيرةً إلى أنها ستسهم في تسريع نمو ”هيوماين” وتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً.
وأوضح البيان أن أرامكو ستستفيد من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى “هيوماين” لتحويل الإمكانات التقنية المتقدمة إلى تطبيقات صناعية، بما يعزز منظومة أعمالها وعملياتها على المستوى العالمي.
وأضاف أن الصفقة ستشمل مساهمات نقدية من أرامكو بقيمة تقارب 9.9 مليارات ريال سعودي، ما يعادل نحو 2.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026، إلى جانب أصول في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والأصول الرقمية.
ووصف رئيس شركة أرامكو أمين الناصر، الصفقة بأنها ”مهمة جداً” للشركة، مشيراً إلى أن القيمة المحققة من استخدام التقنيات في أرامكو منذ عام 2023 بلغت 42.4 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 11.31 مليار دولار، جاء جزء كبير منها من الحلول التقنية، ولا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأُطلقت شركة “هيوماين” في أيار 2025، في إطار مساعي السعودية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتنويع اقتصادها وتعزيز طموحها للتحول إلى مركز عالمي في هذا المجال، وفي تشرين الثاني من العام نفسه، أعلنت الشركة شراكة مع عملاق التكنولوجيا الأمريكي “إنفيديا”، بعد موافقة السلطات الأمريكية على تصدير رقائق متقدمة من تصنيع الشركة إلى السعودية.