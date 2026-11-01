منصة “باينانس” تستأنف عمليات السحب بعد تغطية الجزء الأكبر ‏من الرموز المسروقة

دبي-سانا
أعلنت منصة “باينانس” لتداول العملات المشفرة، استئناف عمليات السحب على مراحل بعد تغطية 95 بالمئة من رموز بقيمة 6.3 مليارات دولار، سرقت منها في أكبر عملية سطو رقمي في العالم.
وقالت المنصة في بيان على منصة “إكس”: إن المرحلة الأولى ستبدأ اليوم، وستشمل بتكوين وإيثر وبي.إن.بي وسولانا وإكس.آر.بي ودوجكوين ورموزاً أخرى.
وأوضح البيان أن المنصة ستواصل شراء الأصول المتبقية من العملات الأخرى عبر السوق الفورية والقنوات الموازية OTC، حتى تصل نسبة التغطية إلى 100% لجميع العملات دون استثناء، إذ ستتحمل باينانس الأثر المالي لهذه الأموال المسروقة بالكامل، ولن يتحمل المستخدمون أي خسائر.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، اتهم مساء أمس السبت كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة أصول مشفرة تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار من منصة “باينانس” لتداول العملات المشفرة، إثر هجوم إلكتروني وقع في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، وسط تقديرات بأن الهجوم قد يتجاوز في حجمه عملية سرقة نحو 1,5 مليار دولار من منصة “باي بيت” في شباط 2025، والتي نُسبت حينها إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.