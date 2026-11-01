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منصة “باينانس” تستأنف عمليات السحب بعد تغطية الجزء الأكبر ‏من الرموز المسروقة

photo 2026 11 01 12 09 35 منصة "باينانس" تستأنف عمليات السحب بعد تغطية الجزء الأكبر ‏من الرموز المسروقة
شعار منصة باينانس-رويترز

دبي-سانا‏

أعلنت منصة “باينانس” لتداول العملات المشفرة، استئناف ‏عمليات السحب على مراحل بعد تغطية 95 ‌بالمئة من رموز ‏بقيمة 6.3 مليارات دولار، سرقت منها في أكبر عملية سطو ‏رقمي في العالم.‏

وقالت المنصة في بيان على منصة “إكس”: إن المرحلة الأولى ‏ستبدأ ⁠اليوم، وستشمل بتكوين وإيثر وبي.إن.بي وسولانا ‏وإكس.آر.بي ودوجكوين ورموزاً أخرى.‏

وأوضح البيان أن المنصة ستواصل شراء الأصول المتبقية من ‏العملات الأخرى عبر السوق الفورية والقنوات الموازية ‏OTC،‏ ‏حتى تصل نسبة التغطية إلى 100% لجميع العملات دون ‏استثناء، إذ ستتحمل باينانس الأثر المالي لهذه الأموال المسروقة ‏بالكامل، ولن يتحمل المستخدمون أي خسائر. ‏

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف بي آي”، اتهم ‏مساء أمس السبت كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة أصول ‏مشفرة تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار من منصة ‌‏“باينانس” لتداول العملات المشفرة، إثر هجوم إلكتروني وقع في ‏التاسع والعشرين من الشهر الماضي، وسط تقديرات بأن الهجوم ‏قد يتجاوز في حجمه عملية سرقة نحو 1,5 مليار دولار من ‏منصة “باي بيت” في شباط 2025، والتي نُسبت حينها إلى ‏قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية.‏

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