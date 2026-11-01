شركة قطر للغاز: تعرض ناقلة للغاز الطبيعي لهجوم في مياه ‏الخليج ‏

الدوحة-سانا‏

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات”، تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم ‏بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء أمس الأول الجمعة.‏

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن ‏الناقلة في وضع آمن وقادرة على التحكم بقدراتها، ويجري ‏تقييم الآثار الناجمة عن الحادث.‏

وأشارت الشركة إلى عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على ‏متن الناقلة، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة.‏

ولفتت إلى مواصلة التنسيق المباشر مع الناقلة ‏وطاقمها، والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، ‏لضمان سلامة الطاقم، وتتابع مستجدات الوضع عن كثب.‏

وتأتي الحادثة في سياق تحديات أمنية متزايدة تواجه حركة ‏الملاحة التجارية في الخليج، إذ سبق أن أعلنت شركة ‌‏”ناقلات” في تموز الماضي تعرض ناقلة الغاز الطبيعي ‏المسال “الركيات” لمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز.‏