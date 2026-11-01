شركة قطر للغاز: تعرض ناقلة للغاز الطبيعي لهجوم في مياه ‏الخليج ‏

الدوحة-سانا
أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات”، تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء أمس الأول الجمعة.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن الناقلة في وضع آمن وقادرة على التحكم بقدراتها، ويجري تقييم الآثار الناجمة عن الحادث.
وأشارت الشركة إلى عدم إصابة أي من أفراد الطاقم على متن الناقلة، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة.
ولفتت إلى مواصلة التنسيق المباشر مع الناقلة وطاقمها، والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، لضمان سلامة الطاقم، وتتابع مستجدات الوضع عن كثب.
وتأتي الحادثة في سياق تحديات أمنية متزايدة تواجه حركة الملاحة التجارية في الخليج، إذ سبق أن أعلنت شركة ”ناقلات” في تموز الماضي تعرض ناقلة الغاز الطبيعي المسال “الركيات” لمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز.