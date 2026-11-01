ناقلة نفط كورية جنوبية جديدة تعبر قناة السويس في طريقها ‏إلى بلادها

سيئول-سانا
أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية، أن ناقلة نفط خام جديدة تابعة للبلاد عبرت مسار البحر الأحمر إلى قناة السويس، ثم إلى البحر المتوسط وهو المسار البديل لمضيقي هرمز وباب المندب.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الوزارة قولها اليوم الأحد: إن الناقلة تبحر حالياً في طريقها إلى كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن شحنت النفط الخام من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر وعبرت قناة السويس شمالاً.
وقالت الوزارة: إن اختيار عبور قناة السويس بدلاً من مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر، قد تم بناء على قرار مشترك بين شركات الشحن وأصحاب البضائع.
وتعد هذه ناقلة النفط الكورية الجنوبية العشرين التي تعبر البحر الأحمر منذ إغلاق مضيق هرمز في أواخر شباط الماضي، ويتطلب اتباع هذا المسار عبور البحر الأبيض المتوسط ثم الالتفاف حول الطرف الجنوبي لإفريقيا، ما يؤدي إلى زيادة مسافة الإبحار وتعاظم أعباء التكاليف.
وكانت ناقلات النفط الكورية تقوم بشحن النفط الخام من ميناء ينبع في البحر الأحمر وتنقله إلى كوريا الجنوبية عبر مضيق باب المندب منذ نيسان، ولكن مع تصاعد المخاطر في مضيق باب المندب بسبب اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، تحولت الناقلات منذ منتصف آب إلى عبور قناة السويس شمالاً.