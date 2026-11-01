ناقلة نفط كورية جنوبية جديدة تعبر قناة السويس في طريقها ‏إلى بلادها

سيئول-سانا

‏

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا ‏الجنوبية، أن ناقلة نفط خام جديدة تابعة للبلاد عبرت ‏مسار البحر الأحمر إلى قناة السويس، ثم إلى البحر المتوسط وهو المسار ‏البديل لمضيقي هرمز وباب المندب.‏

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن الوزارة قولها اليوم ‏الأحد: إن الناقلة تبحر حالياً في طريقها إلى كوريا ‏الجنوبية، وذلك بعد أن شحنت النفط الخام من ميناء ‏ينبع السعودي على البحر الأحمر وعبرت قناة السويس ‏شمالاً.‏

وقالت الوزارة: إن اختيار عبور قناة السويس بدلاً من ‏مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر، قد تم ‏بناء على قرار مشترك بين شركات الشحن وأصحاب ‏البضائع.‏

وتعد هذه ناقلة النفط الكورية الجنوبية العشرين التي ‏تعبر البحر الأحمر منذ إغلاق مضيق هرمز في أواخر ‏شباط الماضي، ويتطلب اتباع هذا المسار عبور البحر ‏الأبيض المتوسط ثم الالتفاف حول الطرف الجنوبي ‏لإفريقيا، ما يؤدي إلى زيادة مسافة الإبحار وتعاظم ‏أعباء التكاليف.‏

وكانت ناقلات النفط الكورية تقوم بشحن النفط الخام ‏من ميناء ينبع في البحر الأحمر وتنقله إلى كوريا ‏الجنوبية عبر مضيق باب المندب منذ نيسان، ولكن مع ‏تصاعد المخاطر في مضيق باب المندب بسبب ‏اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية، ‏تحولت الناقلات منذ منتصف آب إلى عبور قناة ‏السويس شمالاً.‏