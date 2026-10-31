ترامب يعلن عن استثمارات بـ40 مليار دولار في ولاية فلوريدا ‏

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثمارات بقيمة 40 مليار دولار من مؤسستي “فاني ماي” و”فريدي ماك” في قروض الرهن العقاري بولاية فلوريدا، إلى جانب تخصيص 40 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لدعم برامج التدريب المهني وتوسيعها في الولايات المتحدة.
وذكر موقع فلوريدا فويس الإخباري، أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه سوق الإسكان الأمريكي تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التمويل العقاري، إذ تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة على قدرة الأسر على شراء المنازل، كما تزيد أعباء الاقتراض على الراغبين في تجديد العقارات.
وتهدف الاستثمارات المعلنة إلى توفير سيولة إضافية لسوق الرهن العقاري في فلوريدا، وتوسيع خيارات التمويل المتاحة للراغبين في شراء المنازل أو تجديدها.
ويواجه سوق الإسكان الأمريكي ضغوطاً متزايدة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل العقاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعديد من الأسر وزيادة تكلفة الاقتراض لشراء المنازل أو تجديدها.
وتعد مؤسستا “فاني ماي” و”فريدي ماك” من أبرز الجهات الداعمة لسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، من خلال توفير السيولة وتعزيز التمويل السكني.