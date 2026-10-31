ترامب يعلن عن استثمارات بـ40 مليار دولار في ولاية فلوريدا ‏

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثمارات بقيمة 40 مليار دولار من مؤسستي “فاني ‏ماي” و”فريدي ماك” في قروض الرهن العقاري بولاية فلوريدا، إلى جانب تخصيص 40 مليون ‏دولار من التمويل الفيدرالي لدعم برامج التدريب المهني وتوسيعها في الولايات المتحدة.‏

وذكر موقع فلوريدا فويس الإخباري، أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه سوق الإسكان ‏الأمريكي تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التمويل العقاري، إذ تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة على ‏قدرة الأسر على شراء المنازل، كما تزيد أعباء الاقتراض على الراغبين في تجديد العقارات.‏

وتهدف الاستثمارات المعلنة إلى توفير سيولة إضافية لسوق الرهن العقاري في فلوريدا، وتوسيع ‏خيارات التمويل المتاحة للراغبين في شراء المنازل أو تجديدها.‏

ويواجه سوق الإسكان الأمريكي ضغوطاً متزايدة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل ‏العقاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعديد من الأسر وزيادة تكلفة الاقتراض لشراء ‏المنازل أو تجديدها. ‏

وتعد مؤسستا “فاني ماي” و”فريدي ماك” من أبرز الجهات الداعمة لسوق الرهن العقاري في ‏الولايات المتحدة، من خلال توفير السيولة وتعزيز التمويل السكني.‏