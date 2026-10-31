الخزانة الأمريكية: الحصار البحري والعقوبات يشلان الاقتصاد الإيراني ويفاقمان أزمته

واشنطن-سانا

كشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، إلى جانب إغلاق طرق التجارة البرية، أدت إلى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي الإيراني، وزيادة الضغوط على النظام المالي والتجاري في البلاد.

تراجع العملة وارتفاع التضخم

وأوضح التقرير الذي نشر موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي مقتطفات منه اليوم السبت، أن الريال الإيراني فقد نحو ربع قيمته منذ بدء الحملة الأمريكية أواخر آب الماضي، مسجلاً في تشرين الأول الجاري مستوى قياسياً منخفضاً بلغ 2.687 مليون ريال مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 90 بالمئة في أيلول الماضي، مقارنة بنحو 35 بالمئة مطلع عام 2025.

شلل صادرات النفط والتجارة

وأشار التقرير إلى أن إيران لم تتمكن من تحميل أي شحنات نفط على الناقلات منذ 25 آب الماضي، نتيجة الحصار البحري والعقوبات، لافتاً إلى بيع طهران ما تبقى لديها من نفط عالق في البحر، وفق بيانات شركة “كيبلر” المتخصصة بتتبع التجارة البحرية.

ولفت إلى أن محاولات الالتفاف على الحصار عبر الطرق البرية تواجه اختناقات عند الحدود مع تركيا وباكستان وأفغانستان وتركمانستان، مع بقاء آلاف الشاحنات عالقة عند الحدود التركية وتأخر عبورها مدة تصل إلى 20 يوماً.

تضييق مالي وجوي متصاعد

وحسب التقرير، امتدت القيود الأمريكية إلى قطاعات الطيران والمصارف والتعاملات الرقمية، مع حظر دول إقليمية رحلات شركات الطيران الإيرانية، وفرض قيود إضافية على المصارف الإيرانية، واستهداف منصات تداول العملات المشفرة التي تتهمها واشنطن بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات.

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة “يوم الحسم” التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في 24 آب الماضي، ضمن ما تصفه واشنطن بـ”عملية المنبوذ الاقتصادي”، والرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، بالتوازي مع المساعي الأمريكية لإعادة إطلاق المفاوضات بشأنها، وفق موقع “أكسيوس”.