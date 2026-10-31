ارتفاع أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة 3 بالمئة

بكين-سانا‏

سجلت الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات التي ‏تديرها أرباحاً مجمعة بلغت نحو 3.31 تريليونات يوان ‌‏(497.49 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ‌‏2026، بزيادة قدرها 3 بالمئة على أساس سنوي.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” اليوم السبت عن وزارة المالية الصينية ‏قولها: إن الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات بلغت نحو ‌‏60.01 تريليون يوان، بانخفاض 3.2 بالمئة مقارنة بالفترة ‏نفسها من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الدين إلى الأصول ‌‏65.5 بالمئة في نهاية أيلول الماضي.‏

وكان تقرير عمل الحكومة الصينية للعام الجاري أشار إلى ‏خطط لتعميق إصلاح الشركات ورأس المال المملوكين ‏للدولة، بهدف تحسين هيكلية هذا القطاع وتطوير بنيته.‏

وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة ‏أظهرت في الـ19 من تشرين الأول الجاري، نمو الناتج ‏المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال ‏الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزاً توقعات المحللين ‏البالغة 4.4 بالمئة.‏