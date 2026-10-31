ارتفاع أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة 3 بالمئة

بكين-سانا
سجلت الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات التي تديرها أرباحاً مجمعة بلغت نحو 3.31 تريليونات يوان (497.49 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 3 بالمئة على أساس سنوي.
ونقلت وكالة “شينخوا” اليوم السبت عن وزارة المالية الصينية قولها: إن الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات بلغت نحو 60.01 تريليون يوان، بانخفاض 3.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الدين إلى الأصول 65.5 بالمئة في نهاية أيلول الماضي.
وكان تقرير عمل الحكومة الصينية للعام الجاري أشار إلى خطط لتعميق إصلاح الشركات ورأس المال المملوكين للدولة، بهدف تحسين هيكلية هذا القطاع وتطوير بنيته.
وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة أظهرت في الـ19 من تشرين الأول الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 4.4 بالمئة.