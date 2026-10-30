النفط يرتفع بنحو 2.2 دولار متجهاً لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي

‏ ‏واشنطن-سانا‏

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، في وقت يستعد فيه المستثمرون ‏لاحتمال تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بينما سلط هجوم على ‏ناقلة في ‌مضيق هرمز الضوء على مخاطر الإمدادات المترتبة على هذا الصراع.‏

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وذكرت وكالة “رويترز”، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت اليوم 2.27 دولار، أو 1.98 بالمئة، إلى 117.15 ‏دولاراً للبرميل، بينما زاد عقد برنت تسليم كانون الثاني الأكثر تداولاً 2.19 دولار إلى 112.99 دولاراً للبرميل.‏

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.79 دولار، بما يعادل 1.75 بالمئة، إلى 103.79 ‏دولارات.‏

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وعلى أساس شهري، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب 13 بالمئة والخام الأمريكي 15 بالمئة.‏

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وقال مدير قسم استراتيجيات السلع الأولية في ساكسو بنك أولي هانسن: إن “سوق النفط تشهد حالة من القلق آخذة في ‏التزايد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي”، مشيراً إلى أن عدداً من المستثمرين والمحللين يتوقعون استئناف الهجمات ‏الأمريكية على إيران عقب الانتخابات.‏

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من جانبه، بين رئيس قسم أبحاث الطاقة لدى إم.إس.تي ماركي سول كافونيتش، أن “استمرار العمليات العسكرية عند ‏مضيق هرمز وسط شكوك حول وجود مسار دبلوماسي قابل للتطبيق، يبقي أسعار النفط مرتفعة توقعاً لتصعيد الصراع ‏في الأسابيع المقبلة”.‏

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وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم، أن ناقلة تعرضت لهجوم بعبوات ناسفة ‏مثبتة على قارب صغير في مضيق هرمز، مع عدم تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم بعد.‏