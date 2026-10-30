واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، في وقت يستعد فيه المستثمرون لاحتمال تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بينما سلط هجوم على ناقلة في مضيق هرمز الضوء على مخاطر الإمدادات المترتبة على هذا الصراع.
وذكرت وكالة “رويترز”، أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت اليوم 2.27 دولار، أو 1.98 بالمئة، إلى 117.15 دولاراً للبرميل، بينما زاد عقد برنت تسليم كانون الثاني الأكثر تداولاً 2.19 دولار إلى 112.99 دولاراً للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.79 دولار، بما يعادل 1.75 بالمئة، إلى 103.79 دولارات.
وعلى أساس شهري، يتجه خام برنت لتحقيق مكاسب 13 بالمئة والخام الأمريكي 15 بالمئة.
وقال مدير قسم استراتيجيات السلع الأولية في ساكسو بنك أولي هانسن: إن “سوق النفط تشهد حالة من القلق آخذة في التزايد مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي”، مشيراً إلى أن عدداً من المستثمرين والمحللين يتوقعون استئناف الهجمات الأمريكية على إيران عقب الانتخابات.
من جانبه، بين رئيس قسم أبحاث الطاقة لدى إم.إس.تي ماركي سول كافونيتش، أن “استمرار العمليات العسكرية عند مضيق هرمز وسط شكوك حول وجود مسار دبلوماسي قابل للتطبيق، يبقي أسعار النفط مرتفعة توقعاً لتصعيد الصراع في الأسابيع المقبلة”.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم، أن ناقلة تعرضت لهجوم بعبوات ناسفة مثبتة على قارب صغير في مضيق هرمز، مع عدم تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم بعد.
النفط يرتفع بنحو 2.2 دولار متجهاً لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي
واشنطن-سانا