هبوط أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف من عوائد الاستثمارات

بروكسل-سانا



تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العالمية بشكل حاد اليوم الجمعة بعدما جاءت نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى دون توقعات الأسواق.



وذكرت شبكة يورونيوز أن شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قادت موجة الخسائر بعد إعلان “أمازون” نتائج فصلية أضعف من المتوقع، إلى جانب توقعات متواضعة من “إنتل”، فيما كشفت “ألفابت” عن تباطؤ نمو إيرادات الإعلانات والبحث مع استمرارها في زيادة الإنفاق الرأسمالي.



وأدت هذه التطورات إلى هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، كما امتدت موجة البيع إلى أسواق آسيا، حيث تكبدت شركات أشباه الموصلات خسائر ملحوظة وسط تنامي القلق من ارتفاع تكاليف التمويل وحجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.



ويرى محللون أن المخاوف لا تتعلق بتراجع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل بتأخر تحقيق عوائد مالية تبرر الاستثمارات الهائلة التي تضخها الشركات في هذا القطاع.



وتشهد شركات التكنولوجيا العالمية منذ أكثر من عام سباقاً واسعاً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي ومراكز البيانات المتقدمة، ما رفع مستويات الإنفاق الرأسمالي إلى أرقام قياسية، بينما يراقب المستثمرون مدى قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق أرباح مستدامة خلال السنوات المقبلة.

