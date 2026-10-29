الذهب يتراجع بأكثر من واحد بالمئة متأثراً بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفضت بنسبة 1.4 بالمئة إلى 4008.76 دولارات للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4031.40 دولاراً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.5 بالمئة إلى 52.08 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 3.7 بالمئة إلى 1481.75 دولاراً، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1001.92 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة أيضاً إلى تسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي.

وتشير التوقعات إلى أن الذهب يتجه لتسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي، في ظل الضغوط الناجمة عن احتمالات رفع أسعار الفائدة، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية.