تراجع الأسهم الأمريكية متأثرة بارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي

نيويورك-سانا‏

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند افتتاح التداولات اليوم ‏الخميس، وسط تجدد المخاوف بشأن الارتفاع الحاد في تكاليف الاستثمار في الذكاء ‏الاصطناعي، عقب نتائج شركة ألفابت، فيما يقيّم المستثمرون بيانات التضخم الجديدة ‏بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.‏

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 389 نقطة، ما يعادل ‌‏0.74 بالمئة، ليصل إلى 52086.13 نقطة عند الافتتاح.‏

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 44.4 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى ‌‏7699.61 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع 348 نقطة، أو 1.31 بالمئة، ‏إلى 26201.823 نقطة.‏

وتؤثر تكاليف الإنفاق والاستثمار الضخمة في الذكاء الاصطناعي، على البورصات ‏وأسواق المال من خلال ما تفرضه من أعباء مادية كبيرة على الشركات الكبرى في ‏البورصات.‏