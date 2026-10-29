تراجع الأسهم الأمريكية متأثرة بارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعي

نيويورك-سانا
تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند افتتاح التداولات اليوم الخميس، وسط تجدد المخاوف بشأن الارتفاع الحاد في تكاليف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، عقب نتائج شركة ألفابت، فيما يقيّم المستثمرون بيانات التضخم الجديدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 389 نقطة، ما يعادل 0.74 بالمئة، ليصل إلى 52086.13 نقطة عند الافتتاح.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 44.4 نقطة، أو 0.57 بالمئة، إلى 7699.61 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع 348 نقطة، أو 1.31 بالمئة، إلى 26201.823 نقطة.
وتؤثر تكاليف الإنفاق والاستثمار الضخمة في الذكاء الاصطناعي، على البورصات وأسواق المال من خلال ما تفرضه من أعباء مادية كبيرة على الشركات الكبرى في البورصات.