الصين ترفع أسعار الوقود مع صعود النفط جراء تداعيات الحرب بالشرق الأوسط

‏بكين-سانا‏

أعلنت الهيئة المعنية بالتخطيط في الصين ‌اليوم الخميس، رفع أسعار البيع بالتجزئة للوقود ‏والنفط المكرر اللازم للنقل بشكل يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، مع وضع سقف ‏لهذه الزيادات بهدف التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تصاعد التوترات ‏الجيوسياسية جراء الحرب في الشرق الوسط.‏

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية في منشور على موقعها الرسمي: إن أسعار ‏البيع بالتجزئة للبنزين والديزل ستشهد ارتفاعاً بمقدار 345 يواناً (51.76 دولاراً) ‌للطن، ‌‏⁠والديزل بمقدار 335 يواناً للطن المتري، اعتباراً من 30 أكتوبر تشرين الأول.‏

وأشارت إلى ⁠أنه وفقاً لآلية التسعير المعتمدة في الصين، كان من المفترض ⁠أن يرتفع سعر ‏البنزين بمقدار 440 يواناً وسعر ⁠الديزل بمقدار 420 يواناً، (الدولار = 6.6660 يوان ‏صيني).‏

وأضافت اللجنة أنه يتعين على شركات بتروتشاينا، وسينوبك، وسينوك، وغيرها من ‏شركات تكرير النفط الخام، تنظيم إنتاج ونقل المنتجات النفطية المكررة لضمان استقرار ‏الإمدادات في السوق، والالتزام الصارم بسياسات التسعير الوطنية.‏

وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من القلق بشأن الإمدادات، وسط اضطرابات ‏جيوسياسية وإجراءات تحد من صادرات المنتجات النفطية، ما يزيد المخاوف من استمرار ‏الضغوط على أسواق الوقود خلال الفترة المقبلة.‏