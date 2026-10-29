الصين ترفع أسعار الوقود مع صعود النفط جراء تداعيات الحرب بالشرق الأوسط

بكين-سانا
أعلنت الهيئة المعنية بالتخطيط في الصين اليوم الخميس، رفع أسعار البيع بالتجزئة للوقود والنفط المكرر اللازم للنقل بشكل يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، مع وضع سقف لهذه الزيادات بهدف التخفيف من وطأة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تصاعد التوترات الجيوسياسية جراء الحرب في الشرق الوسط.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية في منشور على موقعها الرسمي: إن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين والديزل ستشهد ارتفاعاً بمقدار 345 يواناً (51.76 دولاراً) للطن، والديزل بمقدار 335 يواناً للطن المتري، اعتباراً من 30 أكتوبر تشرين الأول.
وأشارت إلى أنه وفقاً لآلية التسعير المعتمدة في الصين، كان من المفترض أن يرتفع سعر البنزين بمقدار 440 يواناً وسعر الديزل بمقدار 420 يواناً، (الدولار = 6.6660 يوان صيني).
وأضافت اللجنة أنه يتعين على شركات بتروتشاينا، وسينوبك، وسينوك، وغيرها من شركات تكرير النفط الخام، تنظيم إنتاج ونقل المنتجات النفطية المكررة لضمان استقرار الإمدادات في السوق، والالتزام الصارم بسياسات التسعير الوطنية.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من القلق بشأن الإمدادات، وسط اضطرابات جيوسياسية وإجراءات تحد من صادرات المنتجات النفطية، ما يزيد المخاوف من استمرار الضغوط على أسواق الوقود خلال الفترة المقبلة.