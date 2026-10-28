أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 110 دولارات للميغاواط/ساعة

‏ ‏واشنطن-سانا‏

سجّلت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم الأربعاء أعلى مستوياتها منذ أكثر ‏من أربع سنوات، متجاوزة حاجز 110 دولارات للميغاواط/ساعة، وسط مخاوف بشأن ‏تأمين احتياجات القارة من الغاز مع اقتراب فصل الشتاء، وتراجع مستويات التخزين، ‏وتوقعات ارتفاع الطلب على التدفئة.‏

‏وذكر موقع «منصة الطاقة المتخصصة»، ومقره واشنطن، أن أسعار الغاز الأوروبية ‏ارتفعت وفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي، المقياس الرئيس لأسعار الغاز في القارة، ‏مع صعود العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني بنسبة 3.2 بالمئة، لتصل إلى 99.135 ‏يورو، أي ما يعادل 110.29 دولارات لكل ميغاواط/ساعة.‏

‏كما ارتفعت العقود الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 3.235 بالمئة إلى 99.925 ‏يورو لكل ميغاواط/ساعة، فيما صعدت عقود كانون الثاني بنسبة 3.165 بالمئة إلى ‌‏98.62 يورو، وفق بيانات الموقع.‏

وتزيد هذه الارتفاعات الضغوط على أسواق الطاقة، إذ يمكن أن تنعكس زيادة تكاليف ‏استيراد الغاز على فواتير الطاقة والأنشطة الصناعية، تبعاً لظروف الأسواق المحلية ‏وشروط التعاقد.‏

‏مخزونات الغاز في أوروبا

وتدخل أوروبا موسم الشتاء بمستويات تخزين أقل من المعتاد، إذ بلغت نسبة امتلاء ‏مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 74.6 بالمئة، مع استقرار عمليات ‏الملء قرب هذا المستوى منذ نحو أسبوع.‏

‏وتزيد هذه المستويات من حساسية الأسواق للتغيرات الجوية، ولا سيما مع توقعات ‏انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من القارة خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يرفع ‏استهلاك الغاز لأغراض التدفئة ويزيد السحب من المخزونات، وسط مخاوف بشأن ‏قدرة الدول الأوروبية على تأمين احتياجاتها خلال فصل الشتاء.‏

‏‏وتواجه أسواق الغاز الأوروبية ضغوطاً إضافية مع استمرار اضطراب تدفقات الغاز ‏الطبيعي المسال من منطقة الخليج، التي تمثل نحو خُمس الإمدادات العالمية منه، ما ‏يزيد المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة، ويصعّب ‏على الدول الأوروبية تأمين الكميات اللازمة لتعويض مخزوناتها قبل الشتاء.