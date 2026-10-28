أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 110 دولارات للميغاواط/ساعة

واشنطن-سانا
سجّلت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم الأربعاء أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، متجاوزة حاجز 110 دولارات للميغاواط/ساعة، وسط مخاوف بشأن تأمين احتياجات القارة من الغاز مع اقتراب فصل الشتاء، وتراجع مستويات التخزين، وتوقعات ارتفاع الطلب على التدفئة.
وذكر موقع «منصة الطاقة المتخصصة»، ومقره واشنطن، أن أسعار الغاز الأوروبية ارتفعت وفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي، المقياس الرئيس لأسعار الغاز في القارة، مع صعود العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني بنسبة 3.2 بالمئة، لتصل إلى 99.135 يورو، أي ما يعادل 110.29 دولارات لكل ميغاواط/ساعة.
كما ارتفعت العقود الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 3.235 بالمئة إلى 99.925 يورو لكل ميغاواط/ساعة، فيما صعدت عقود كانون الثاني بنسبة 3.165 بالمئة إلى 98.62 يورو، وفق بيانات الموقع.
وتزيد هذه الارتفاعات الضغوط على أسواق الطاقة، إذ يمكن أن تنعكس زيادة تكاليف استيراد الغاز على فواتير الطاقة والأنشطة الصناعية، تبعاً لظروف الأسواق المحلية وشروط التعاقد.
مخزونات الغاز في أوروبا
وتدخل أوروبا موسم الشتاء بمستويات تخزين أقل من المعتاد، إذ بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 74.6 بالمئة، مع استقرار عمليات الملء قرب هذا المستوى منذ نحو أسبوع.
وتزيد هذه المستويات من حساسية الأسواق للتغيرات الجوية، ولا سيما مع توقعات انخفاض درجات الحرارة في أجزاء من القارة خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي قد يرفع استهلاك الغاز لأغراض التدفئة ويزيد السحب من المخزونات، وسط مخاوف بشأن قدرة الدول الأوروبية على تأمين احتياجاتها خلال فصل الشتاء.
وتواجه أسواق الغاز الأوروبية ضغوطاً إضافية مع استمرار اضطراب تدفقات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، التي تمثل نحو خُمس الإمدادات العالمية منه، ما يزيد المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة، ويصعّب على الدول الأوروبية تأمين الكميات اللازمة لتعويض مخزوناتها قبل الشتاء.