قفزة بـ 39 مليار دولار في فاتورة الغاز المسال عالمياً رغم تراجع المشتريات‏

‏واشنطن-سانا‏

أظهرت تقديرات شركة “ريستاد إنيرجي” لأبحاث الطاقة أن فاتورة الغاز الطبيعي المسال العالمية سترتفع بنحو 39 ‏مليار دولار خلال عام 2026 لتصل إلى 256.3 مليار دولار، رغم انخفاض المشتريات العالمية بنحو 60.7 مليون ‏طن.‏

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وجاءت الزيادة وفقاً لتقرير الشركة الذي نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، نتيجة اضطرابات الإمدادات في ‏الشرق الأوسط وتصاعد المنافسة على الشحنات البديلة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.‏

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كما صعدت أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022 وسط مخاوف من نقص الإمدادات خلال فصل ‏الشتاء.‏

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وتُعد أوروبا الأكثر تأثراً، مع توقع ارتفاع فاتورة وارداتها بنحو 12 مليار دولار رغم تراجع الطلب، في حين بدت دول ‏شرق آسيا أكثر قدرة على الحد من آثار الصدمة بفضل اعتمادها على عقود طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط.‏

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وأكد تقرير شركة “ريستاد إنيرجي” أن “تنويع مصادر وعقود التوريد لم يعد كافياً”، مشدداً على أهمية “تأمين ‏مسارات شحن بديلة لتقليل مخاطر تعطل الإمدادات”.‏

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ويشكل الغاز الطبيعي المسال ركناً أساسياً في أمن الطاقة العالمي، ولا سيما في أوروبا وآسيا، فيما يُعد مضيق هرمز ‏أحد أهم الممرات البحرية لصادرات الطاقة من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطرابات فيه تنعكس مباشرة على ‏الأسواق والأسعار العالمية.‏