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تراجع خسائر “بوينغ” في الربع الثالث من العام الجاري

AFP 20261027 D4KY39E v1 MidRes FilesUsAviationBoeing تراجع خسائر "بوينغ" في الربع الثالث من العام الجاري
شعار شركة بوينغ بالقرب من مطار لوس أنجلوس الدولي-AFP

نيويورك-سانا‏

أعلنت “بوينغ” إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة الطائرات اليوم الثلاثاء عن خسائر في الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن تلك الخسائر أقل من نظيرتها ‏خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.‏

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن بوينغ قولها: إن” خسائر الربع الثالث من 2026 بلغت ‏بحدود 116 مليون دولار، بالمقارنة مع 5,3 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي ‏عندما تسبّب تأخير في منح شهادات لنماذج “777‏X‏” في تكاليف بقيمة 4,9 مليارات ‏دولار”.‏

وأشارت الشركة إلى الشهادات التجارية الأخيرة التي حازتها طائراتها وجائزة حصلت عليها ‏من وزارة الدفاع الأمريكية باعتبارها مؤشّراً إلى التقدّم.‏

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 % إلى 24,2 مليار دولار بدفع من تزايد في عمليات التسليم ‏في مجال الدفاع والملاحة الفضائية وأمن الشركات وازدياد في مبيعات خدمات “بوينغ” ‏على الصعيد العالمي.‏

وتراجعت عائدات “بوينغ” من طائراتها التجارية على أساس سنوي وأكّدت المجموعة أنها ‏على المسار الصحيح لتحقيق “إنتاج مستدام بواقع 47 نموذجاً في الشهر لطائرات “737 ‏ماكس”.‏

ونوهت “بوينغ” بتدفقات نقدية حرّة بقيمة 464 مليون دولار في الربع الثالث بعد فترة ‏طويلة من خسائر معلنة وتدفقات سلبية.‏

وتعد شركة بوينغ الأمريكية أكبر مصنّع للطائرات التجارية والعسكرية عالمياً، وتخوض ‏طائراتها مرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.‏

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