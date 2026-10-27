تراجع خسائر “بوينغ” في الربع الثالث من العام الجاري

نيويورك-سانا‏

أعلنت “بوينغ” إحدى كبرى الشركات العالمية في صناعة الطائرات اليوم الثلاثاء عن خسائر في الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أن تلك الخسائر أقل من نظيرتها ‏خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.‏

ونقلت وكالة” فرانس برس” عن بوينغ قولها: إن” خسائر الربع الثالث من 2026 بلغت ‏بحدود 116 مليون دولار، بالمقارنة مع 5,3 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي ‏عندما تسبّب تأخير في منح شهادات لنماذج “777‏X‏” في تكاليف بقيمة 4,9 مليارات ‏دولار”.‏

وأشارت الشركة إلى الشهادات التجارية الأخيرة التي حازتها طائراتها وجائزة حصلت عليها ‏من وزارة الدفاع الأمريكية باعتبارها مؤشّراً إلى التقدّم.‏

وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 % إلى 24,2 مليار دولار بدفع من تزايد في عمليات التسليم ‏في مجال الدفاع والملاحة الفضائية وأمن الشركات وازدياد في مبيعات خدمات “بوينغ” ‏على الصعيد العالمي.‏

وتراجعت عائدات “بوينغ” من طائراتها التجارية على أساس سنوي وأكّدت المجموعة أنها ‏على المسار الصحيح لتحقيق “إنتاج مستدام بواقع 47 نموذجاً في الشهر لطائرات “737 ‏ماكس”.‏

ونوهت “بوينغ” بتدفقات نقدية حرّة بقيمة 464 مليون دولار في الربع الثالث بعد فترة ‏طويلة من خسائر معلنة وتدفقات سلبية.‏

وتعد شركة بوينغ الأمريكية أكبر مصنّع للطائرات التجارية والعسكرية عالمياً، وتخوض ‏طائراتها مرحلة جديدة من التطوير التكنولوجي لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.‏