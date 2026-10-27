تنزانيا: أول اكتشاف لاحتياطيات من الغاز الطبيعي منذ أكثر من 10 سنوات

دار السلام-سانا
أعلنت تنزانيا اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي تُقدّر بنحو 223 مليار قدم مكعبة في منطقة خليج منازي جنوب البلاد، في أول اكتشاف من نوعه منذ أكثر من 10 سنوات، ما يعزز آفاق زيادة إنتاج الغاز في الدولة الواقعة شرق أفريقيا.
ونقلت “رويترز” عن وزير الطاقة التنزاني جمعة هوميرا قوله اليوم الثلاثاء: إن الاحتياطيات الجديدة اكتُشفت في بئر “كاسا-1 إكس إس تي 2” التي جرى استكشافها بالتعاون بين مؤسسة تنزانيا لتنمية البترول الحكومية، وشركة النفط الفرنسية “موريل آند بروم”.
وأوضح أن الشركتين حفرتا ثلاث آبار هي “إم بي-5″ و”إم إس-2” و”كاسا-1 إكس إس تي 2″، من شأنها المساهمة في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد.
وأشارت شركة “موريل آند بروم” إلى إمكانية بدء إنتاج الغاز من الآبار الجديدة اعتباراً من تشرين الثاني المقبل.
ووفقاً لبيانات الهيئة التنظيمية لقطاع الطاقة في تنزانيا، فإنه “قبل الإعلان عن الاكتشاف الجديد، كانت احتياطيات الغاز المكتشفة في البلاد تبلغ نحو 57.5 تريليون قدم مكعبة قياسية”.