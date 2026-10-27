تنزانيا: أول اكتشاف لاحتياطيات من الغاز الطبيعي منذ أكثر من 10 سنوات

دار السلام-سانا‏

أعلنت تنزانيا اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي تُقدّر بنحو 223 مليار قدم ‏مكعبة في منطقة خليج منازي جنوب البلاد، في أول اكتشاف من نوعه منذ أكثر من 10 ‏سنوات، ما يعزز آفاق زيادة إنتاج الغاز في الدولة الواقعة شرق أفريقيا.‏

ونقلت “رويترز” عن وزير الطاقة التنزاني جمعة هوميرا قوله اليوم الثلاثاء: إن ‌الاحتياطيات الجديدة اكتُشفت في بئر “كاسا-1 إكس إس تي 2” التي جرى استكشافها ‏بالتعاون بين مؤسسة تنزانيا لتنمية البترول الحكومية، وشركة النفط الفرنسية “موريل آند ‏بروم”.‏

وأوضح أن الشركتين حفرتا ثلاث آبار هي “إم بي-5″ و”إم إس-2” و”كاسا-1 إكس ‏إس تي 2″، من شأنها المساهمة في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد.‏

وأشارت شركة “موريل آند بروم” إلى إمكانية بدء إنتاج الغاز من الآبار الجديدة اعتباراً ‏من تشرين الثاني المقبل.‏

ووفقاً لبيانات الهيئة التنظيمية لقطاع الطاقة في تنزانيا، فإنه “قبل الإعلان عن الاكتشاف ‏الجديد، كانت احتياطيات الغاز المكتشفة في البلاد تبلغ نحو 57.5 تريليون قدم مكعبة ‏قياسية”.‏