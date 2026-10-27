ارتفاع معظم بورصات الخليج وسط جهود خفض التصعيد بالشرق الأوسط

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الثلاثاء، وسط جهود دبلوماسية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، ومكاسب في أسهم عدد من الشركات الكبرى.

وذكرت وكالة “رويترز” أن المؤشر السعودي ارتفع بنسبة 2.3 بالمئة، فيما صعد مؤشر دبي 2 بالمئة، وأبو ظبي 1.1 بالمئة، وقطر 3.4 بالمئة، والكويت 0.9 بالمئة، بينما تراجع مؤشرا البحرين وعمان 0.3 و0.1 بالمئة على التوالي.

وفي خارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 3.5 بالمئة.

وتأتي هذه المكاسب بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي، بعد محادثات أجراها مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان في طهران، رغم استمرار التوترات الأمنية والمخاوف من اضطراب حركة الشحن عبر الممرات البحرية الرئيسة.

وكانت طهران شهدت أمس الإثنين زيارة لمسؤولين من السعودية وتركيا وباكستان، في إطار مشاورات بشأن التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.‏

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن زيارة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان إلى ‏طهران، تأتي امتداداً لجهود المملكة في إطار اتفاق مكة الدفاعي، ودعم مساعي خفض ‏التصعيد، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الخلافات.‏