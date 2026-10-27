إندونيسيا تحصل على تعهد من الإمارات بتوريد 30 مليون برميل نفط

جاكرتا-سانا
أعلنت إندونيسيا اليوم الثلاثاء أنها حصلت على تعهّد من دولة الإمارات العربية المتحدة بتوريد ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط، في إطار جهودها لتأمين احتياجاتها من الطاقة في ظل الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الهيئة المعنية بتنظيم قطاع التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز بإندونيسيا “إس.كيه.كيه ميجاس” جوكو سيسوانتو قوله خلال فعالية في مجال الطاقة: إن إندونيسيا حصلت على هذا الالتزام بالتوريد بعد اجتماع مع السفير الإماراتي عبد الله سالم الظاهري في جاكرتا.
وأوضح سيسوانتو، أن إندونيسيا ستتمكن من الاستفادة من هذه الإمدادات في أي وقت، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن كميات التسليم ومواعيده.
وكان وزراء الاقتصاد في دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) ومن بينها إندونيسيا حذروا في أيار الماضي من أن استمرار الحروب والتوترات في منطقة الشرق الأوسط يشكل تهديداً متزايداً لأمن الطاقة العالمي، ما يؤجج التقلبات السعرية في أسواق الوقود، ويتسبب بزيادة حادة في تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.