إندونيسيا تحصل على تعهد من الإمارات بتوريد 30 مليون برميل نفط

جاكرتا-سانا ‏

أعلنت إندونيسيا اليوم الثلاثاء أنها حصلت على تعهّد من دولة الإمارات العربية المتحدة ‏بتوريد ما يصل إلى 30 مليون برميل من النفط، في إطار جهودها لتأمين احتياجاتها من ‏الطاقة في ظل الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط.‏

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الهيئة المعنية بتنظيم قطاع التنقيب والإنتاج في مجال ‏النفط ‌والغاز بإندونيسيا “إس.كيه.كيه ميجاس” جوكو سيسوانتو قوله خلال فعالية في ‏مجال الطاقة: إن إندونيسيا حصلت على هذا الالتزام بالتوريد بعد اجتماع مع السفير ‏الإماراتي عبد الله سالم الظاهري في جاكرتا.‏

وأوضح سيسوانتو، أن إندونيسيا ستتمكن من الاستفادة من هذه الإمدادات في أي وقت، ‏من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن كميات التسليم ومواعيده.‏

وكان وزراء الاقتصاد في دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) ومن بينها إندونيسيا ‏حذروا في أيار الماضي من أن استمرار الحروب والتوترات في منطقة الشرق الأوسط ‏يشكل تهديداً متزايداً لأمن الطاقة العالمي، ما يؤجج التقلبات السعرية في أسواق الوقود، ‏ويتسبب بزيادة حادة في تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.‏