قطاعا الإلكترونيات والتكنولوجيا يرفعان أرباح الصناعة الصينية ‏

بكين-سانا
أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الثلاثاء، أنّ النمو القوي في صناعة الإلكترونيات والتصنيع عالي التكنولوجيا ساعد في زيادة أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن الهيئة قولها: إن أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 15.5 بالمئة على أساس سنوي تصل إلى 6.03 تريليونات يوان (حوالي 897.7 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول الماضيين.
وأوضحت الهيئة أن صناعة الإلكترونيات برزت باعتبارها محركاً رئيساً للنمو، حيث تضاعفت أرباحها مقارنة بالعام الماضي وساهمت بنسبة 9.6 نقاط مئوية في الزيادة الإجمالية للأرباح الصناعية.
وبيّنت أن أرباح قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا قفزت بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة متوسط الأرباح الصناعية العام بنسبة 36.5 نقطة مئوية، وذلك في ظل استمرار توسع الطلب في مجالات مثل قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.
وأشارت إلى أنه في الأرباع الثلاثة الأولى، شكل التصنيع عالي التكنولوجيا 25.5 بالمئة من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات الصناعية الكبرى في الصين، بزيادة 6.2 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي.