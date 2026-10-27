قطاعا الإلكترونيات والتكنولوجيا يرفعان أرباح الصناعة الصينية ‏

بكين-سانا‏

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الثلاثاء، أنّ النمو القوي في ‏صناعة الإلكترونيات والتصنيع عالي التكنولوجيا ساعد في زيادة أرباح الشركات ‏الصناعية الكبرى في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” عن الهيئة قولها: إن أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة ‌‏15.5 بالمئة على أساس سنوي تصل إلى 6.03 تريليونات يوان (حوالي 897.7 مليار ‏دولار أمريكي) خلال الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول الماضيين.‏

وأوضحت الهيئة أن صناعة الإلكترونيات برزت باعتبارها محركاً رئيساً للنمو، حيث ‏تضاعفت أرباحها مقارنة بالعام الماضي وساهمت بنسبة 9.6 نقاط مئوية في الزيادة ‏الإجمالية للأرباح الصناعية.‏

وبيّنت أن أرباح قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا قفزت بنسبة 52 بالمئة على أساس ‏سنوي، متجاوزة متوسط الأرباح الصناعية العام بنسبة 36.5 نقطة مئوية، وذلك في ‏ظل استمرار توسع الطلب في مجالات مثل قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي والبنية ‏التحتية لمراكز البيانات.‏

وأشارت إلى أنه في الأرباع الثلاثة الأولى، شكل التصنيع عالي التكنولوجيا 25.5 ‏بالمئة من إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات الصناعية الكبرى في الصين، بزيادة ‌‏6.2 نقاط مئوية مقارنة بالعام الماضي.‏