بيرول: التوترات الجيوسياسية تعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية

سنغافورة-سانا‏

حذّر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة ” فاتح بيرول” اليوم الثلاثاء، من أنّ ‏التوترات الجيوسياسية أصبحت عاملاً مهيمناً بشكل متزايد في أسواق الطاقة العالمية.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيرول قوله أمام المندوبين المشاركين في مؤتمر “أسبوع ‏سنغافورة الدولي للطاقة”: إن “الحرب في الشرق ⁠الأوسط أحدثت تغييرات جوهرية في ‏أنماط استهلاك الطاقة العالمية، ما حفز النمو في مجال توليد الكهرباء من الطاقة ‏الشمسية والفحم والطاقة النووية، فضلاً عن انتشار السيارات الكهربائية”.‏

وأضاف بيرول أن تركز سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة في يد عدد صغير من الدول ‏يمثل ‌تحدياً ناشئاً لدول جنوب شرق آسيا، في ظل الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة ‏في المنطقة.‏

وقال: “عصر الكهرباء قادم، سنواصل استخدام النفط، وسنواصل استخدام الغاز ‏الطبيعي بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، لكن الطلب على الكهرباء ينمو بقوة ‌‏⁠كبيرة”.‏

ولم يحدد بيرول الدول التي تهيمن على إمدادات الطاقة النظيفة، لكن الصين هي أكبر ‏مورد عالمي لمعدات الطاقة المتجددة، بدءاً من الألواح الشمسية وصولاً إلى توربينات ‏الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات.‏

ورأى بيرول أن الطلب على الكهرباء في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” ‏يرتفع بمعدل يضاهي مثلي إجمالي استهلاك الطاقة، مدفوعاً بكهربة الصناعات، ‏واحتياجات تكييف الهواء، والسيارات الكهربائية، ومراكز البيانات.‏

ووفقا لمركز “إمبر” لأبحاث الطاقة، فقد برزت دول جنوب شرق آسيا كقوة دافعة ‏رئيسة لطفرة صادرات الطاقة النظيفة الصينية، إذ أنفقت ‌أكثر ⁠من 20 مليار دولار ‏على منتجات التكنولوجيا النظيفة صينية الصنع منذ بداية 2026 وحتى الآن.‏