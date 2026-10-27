النفط يتراجع وسط آمال بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا‏

تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل خلال تعاملات اليوم الإثنين، ‏وسط آمال بخفض التصعيد في الشرق الأوسط، فيما حدّت المخاوف بشأن ‏أمن الإمدادات، في ظل استمرار الهجمات على السعودية والتوترات في ‏الممرات المائية بالمنطقة، من خسائر الأسعار.‏

برنت وغرب تكساس يسجلان انخفاضاً في الأسعار

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 2.03 دولار، ‏بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 114.70 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود ‏الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار، أو 2.5 بالمئة، ‏إلى 100.71 دولار.‏

وجاء هذا التراجع بعدما ارتفعت الأسعار بنحو ثلاثة دولارات عند تسوية ‏تعاملات يوم الجمعة الماضي، محققة مكاسب أسبوعية بلغت ستة بالمئة لخام ‏برنت و2.3 بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.‏

تصاعد الهجمات في مضيق هرمز

وفي مؤشر على تصاعد المخاطر التي تواجه حركة التجارة البحرية، ‏أظهرت بيانات جمعها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن شهر تشرين ‏الأول الجاري شهد تصاعداً في الهجمات على الشحن التجاري في مضيق ‏هرمز والممرات المائية القريبة منه، ليصبح الأسوأ من حيث عدد هذه ‏الهجمات.‏

أرامكو تعتزم تخزين النفط في سنغافورة عام 2027‏

وفي إطار تعزيز أمن الإمدادات، أعلن وزيرا النفط السعودي والسنغافوري، ‏في وقت سابق اليوم، أن شركة أرامكو السعودية ستبدأ تخزين النفط الخام في ‏سنغافورة خلال النصف الثاني من عام 2027، بهدف تعزيز مرونة سلسلة ‏إمداداتها في المنطقة.‏

من جهته، حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من ‏استمرار تداعيات الحرب على أسواق الطاقة، مشيراً خلال فعالية للقطاع في ‏سنغافورة اليوم إلى أنه لا يتوقع عودة أسواق الطاقة في عام 2027 إلى ‏الأوضاع التي كانت سائدة قبل الحرب الأمريكية الإيرانية.‏

وتعكس تحركات الأسعار استمرار التوازن بين الآمال بانحسار التوترات ‏الجيوسياسية من جهة، والمخاوف من اضطراب إمدادات النفط وحركة ‏الشحن البحري من جهة أخرى، وسط ترقب المستثمرين للتطورات السياسية ‏والأمنية وانعكاساتها على الأسواق العالمية.‏