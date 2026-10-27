النفط يتراجع وسط آمال بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا
تراجعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط آمال بخفض التصعيد في الشرق الأوسط، فيما حدّت المخاوف بشأن أمن الإمدادات، في ظل استمرار الهجمات على السعودية والتوترات في الممرات المائية بالمنطقة، من خسائر الأسعار.
برنت وغرب تكساس يسجلان انخفاضاً في الأسعار
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 2.03 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة، إلى 114.70 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.60 دولار، أو 2.5 بالمئة، إلى 100.71 دولار.
وجاء هذا التراجع بعدما ارتفعت الأسعار بنحو ثلاثة دولارات عند تسوية تعاملات يوم الجمعة الماضي، محققة مكاسب أسبوعية بلغت ستة بالمئة لخام برنت و2.3 بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.
تصاعد الهجمات في مضيق هرمز
وفي مؤشر على تصاعد المخاطر التي تواجه حركة التجارة البحرية، أظهرت بيانات جمعها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن شهر تشرين الأول الجاري شهد تصاعداً في الهجمات على الشحن التجاري في مضيق هرمز والممرات المائية القريبة منه، ليصبح الأسوأ من حيث عدد هذه الهجمات.
أرامكو تعتزم تخزين النفط في سنغافورة عام 2027
وفي إطار تعزيز أمن الإمدادات، أعلن وزيرا النفط السعودي والسنغافوري، في وقت سابق اليوم، أن شركة أرامكو السعودية ستبدأ تخزين النفط الخام في سنغافورة خلال النصف الثاني من عام 2027، بهدف تعزيز مرونة سلسلة إمداداتها في المنطقة.
من جهته، حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من استمرار تداعيات الحرب على أسواق الطاقة، مشيراً خلال فعالية للقطاع في سنغافورة اليوم إلى أنه لا يتوقع عودة أسواق الطاقة في عام 2027 إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل الحرب الأمريكية الإيرانية.
وتعكس تحركات الأسعار استمرار التوازن بين الآمال بانحسار التوترات الجيوسياسية من جهة، والمخاوف من اضطراب إمدادات النفط وحركة الشحن البحري من جهة أخرى، وسط ترقب المستثمرين للتطورات السياسية والأمنية وانعكاساتها على الأسواق العالمية.