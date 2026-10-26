المصرف المركزي و”كوميرتس بنك” الألماني يبحثان ‏دعم التبادل التجاري والاستثماري

دمشق-سانا
بحث حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، مع ممثلي “كوميرتس بنك الألماني (Commerzbank)، سبل تعزيز الثقة بين المصارف السورية ونظيراتها الدولية، ودعم التبادل التجاري والاستثماري بين سوريا وألمانيا عبر قنوات مصرفية مستقرة.
وذكر المركزي عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، أنه تم خلال اجتماع مشترك بين الجانبين عقد في مقر المصرف بدمشق، استعراض الخطوات التنفيذية والإصلاحات التي يعمل عليها المركزي لتطوير القطاع المصرفي والنقدي في سوريا، وتعزيز الرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم في الاجتماع، بحث توجهات “كوميرتس بنك” الألماني في تعاملاته الخارجية، وأهمية توفير قنوات مصرفية موثوقة ومستقرة تيسر التبادل التجاري والاستثماري بين سوريا وألمانيا.
جهود المركزي لتوسيع التعاون المصرفي الدولي
يأتي هذا الاجتماع، وفقاً للمركزي، ضمن جهوده لتوسيع التواصل مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية والجهات الرقابية، وتشجيعها على زيارة سوريا والاطلاع على واقع المصارف السورية والتطورات التي تشهدها، بما يسهم في معالجة المخاوف المتراكمة وتعزيز الثقة وتوسيع التعاون المصرفي الدولي.
ويعتبر “كوميرتس بنك” ثاني أكبر بنك تجاري في ألمانيا، ويقع مقره الرئيسي في مدينة فرانكفورت، وتأسس في عام 1870 بمدينة هامبورغ، وانتقل مقره لاحقاً إلى فرانكفورت، ويعد البنك الشريك الرئيسي للشركات المتوسطة الألمانية (Mittelstand) ،وأكبر ممول للتجارة الخارجية في ألمانيا، ويدير أصولاً تتجاوز 400 مليار يورو للأفراد والشركات الصغيرة، ويمتلك فروعاً ومكاتب في أكثر من 50 دولة حول العالم.