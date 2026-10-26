المصرف المركزي و”كوميرتس بنك” الألماني يبحثان ‏دعم التبادل التجاري والاستثماري

دمشق-سانا

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ‏مع ممثلي “كوميرتس بنك ‏الألماني (‏Commerzbank‏)، سبل تعزيز الثقة بين ‏المصارف السورية ونظيراتها الدولية، ودعم التبادل ‏التجاري والاستثماري بين سوريا وألمانيا عبر قنوات ‏مصرفية مستقرة.‏

وذكر المركزي عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، ‏أنه تم خلال اجتماع مشترك بين الجانبين عقد في مقر ‏المصرف بدمشق، استعراض الخطوات التنفيذية ‏والإصلاحات التي يعمل عليها المركزي لتطوير ‏القطاع المصرفي والنقدي في سوريا، وتعزيز الرقابة ‏المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏

وتم في الاجتماع، بحث توجهات “كوميرتس بنك” ‏الألماني في تعاملاته الخارجية، وأهمية توفير قنوات ‏مصرفية موثوقة ومستقرة تيسر التبادل التجاري ‏والاستثماري بين سوريا وألمانيا.‏

جهود المركزي لتوسيع التعاون المصرفي الدولي

يأتي هذا الاجتماع، وفقاً للمركزي، ضمن جهوده ‏لتوسيع التواصل مع المصارف والمؤسسات المالية ‏الدولية والجهات الرقابية، وتشجيعها على زيارة سوريا ‏والاطلاع على واقع المصارف السورية والتطورات ‏التي تشهدها، بما يسهم في معالجة المخاوف المتراكمة ‏وتعزيز الثقة وتوسيع التعاون المصرفي الدولي.‏

ويعتبر “كوميرتس بنك” ثاني أكبر بنك تجاري في ‏ألمانيا، ويقع مقره الرئيسي في مدينة فرانكفورت، ‏وتأسس في عام 1870 بمدينة هامبورغ، وانتقل مقره ‏لاحقاً إلى فرانكفورت، ويعد البنك الشريك الرئيسي ‏للشركات المتوسطة الألمانية (‏Mittelstand‏) ،وأكبر ‏ممول للتجارة الخارجية في ألمانيا، ويدير أصولاً ‏تتجاوز 400 مليار يورو للأفراد والشركات الصغيرة، ‏ويمتلك فروعاً ومكاتب في أكثر من 50 دولة حول ‏العالم.‏