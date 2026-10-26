صادرات النفط السعودية تتجه لتسجيل ثاني أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب

الرياض-سانا‏

تتجه صادرات النفط السعودية خلال شهر تشرين الأول الحالي إلى تسجيل ثاني أعلى ‏مستوى شهري لها منذ اندلاع الحرب الأمريكية والإيرانية.‏

ونقل موقع “بلومبرغ”، عن بيانات شركة كبلر المتخصصة بالشحن تأكيدها أن متوسط ‏صادرات النفط السعودية بلغ 5.52 ملايين برميل يومياً خلال الفترة من 1 حتى 25 ‏من تشرين الأول الحالي.‏

وأشارت البيانات إلى أن هذا المعدل يخضع للتحديث باستمرار مع ورود بيانات ‏التحميل اليومية، منوهةً إلى أن ذلك يأتي رغم تصاعد الهجمات الإيرانية التي تستهدف ‏الشحنات الخليجية عبر مضيق هرمز.‏

بدوره، توقع كبير محللي أسواق النفط الخام في الشركة همايون فلكشاهي، أن ترتفع ‏أرقام صادرات الشهر الجاري إلى حوالي 5.8 ملايين برميل يومياً مع رصد شحنات ‏نفط سعودية إضافية بعد عبورها لمضيق هرمز، تم نقلها من السفن التي حملتها في ‏موانئ المملكة إلى سفن أخرى في خليج عمان. ‏

وحافظت الصادرات على مستويات متماسكة منذ بداية تشرين الأول الحالي، رغم ‏تصاعد عمليات استهداف السفن بالصواريخ والمسيرات والألغام في الخليج العربي ‏ومنطقة مضيق هرمز، إلى جانب استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأراضي ‏والمرافق السعودية، وآخرها استهداف حقل شيبة الأربعاء الماضي.‏

وكانت صادرات المملكة قد سجلت في أيلول الماضي أعلى مستوى شهري منذ اندلاع ‏حرب الأمريكية – الإيرانية، بمتوسط بلغ 7.16 ملايين برميل يومياً.‏