صادرات النفط السعودية تتجه لتسجيل ثاني أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب

الرياض-سانا
تتجه صادرات النفط السعودية خلال شهر تشرين الأول الحالي إلى تسجيل ثاني أعلى مستوى شهري لها منذ اندلاع الحرب الأمريكية والإيرانية.
ونقل موقع “بلومبرغ”، عن بيانات شركة كبلر المتخصصة بالشحن تأكيدها أن متوسط صادرات النفط السعودية بلغ 5.52 ملايين برميل يومياً خلال الفترة من 1 حتى 25 من تشرين الأول الحالي.
وأشارت البيانات إلى أن هذا المعدل يخضع للتحديث باستمرار مع ورود بيانات التحميل اليومية، منوهةً إلى أن ذلك يأتي رغم تصاعد الهجمات الإيرانية التي تستهدف الشحنات الخليجية عبر مضيق هرمز.
بدوره، توقع كبير محللي أسواق النفط الخام في الشركة همايون فلكشاهي، أن ترتفع أرقام صادرات الشهر الجاري إلى حوالي 5.8 ملايين برميل يومياً مع رصد شحنات نفط سعودية إضافية بعد عبورها لمضيق هرمز، تم نقلها من السفن التي حملتها في موانئ المملكة إلى سفن أخرى في خليج عمان.
وحافظت الصادرات على مستويات متماسكة منذ بداية تشرين الأول الحالي، رغم تصاعد عمليات استهداف السفن بالصواريخ والمسيرات والألغام في الخليج العربي ومنطقة مضيق هرمز، إلى جانب استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على الأراضي والمرافق السعودية، وآخرها استهداف حقل شيبة الأربعاء الماضي.
وكانت صادرات المملكة قد سجلت في أيلول الماضي أعلى مستوى شهري منذ اندلاع حرب الأمريكية – الإيرانية، بمتوسط بلغ 7.16 ملايين برميل يومياً.