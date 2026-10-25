ترامب يعلن استثمار شركة “آودي” للسيارات 4 مليارات دولار لبناء مصنع بجورجيا

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن شركة السيارات الألمانية “آودي” تعتزم استثمار 4 مليارات دولار لبناء أول مصنع تجميع لها بولاية جورجيا في الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن إعلان ترامب جاء خلال تجمع انتخابي في مدينة بيري، بالقرب من ماكون، وسط ولاية جورجيا.

وبحسب شركة “آودي” ستوفر المنشأة الجديدة نحو 4,500 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المصنع العام المقبل، على أن ينطلق الإنتاج الفعلي مع حلول عام 2030، وسيركز المصنع على تجميع طرازات الدفع الرباعي الفاخرة مثل Q7 وQ8 وQ9.

وفي سياق متصل، تعتزم الشركة إنتاج 25 ألف سيارة أخرى سنوياً في ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة عبر مصنع مخصص لعلامتها “سكوت موتورز”.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “آودي” جيرنوت دولنر، أن المشروع يمثل استثماراً طويل الأجل يعكس إيمان الشركة بقوة السوق الأمريكية.

ويأتي استثمار “آودي” كتحول استراتيجي لتفادي رسوم جمركية كبّدتها 1.4 مليار دولار بسبب استيراد سياراتها، وفي ظل تراجع مبيعاتها بأمريكا 16% وشبح إغلاق مصنعها بألمانيا بعد 2030؛ بينما يوظف ترامب الخطوة قبيل انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني المقبل لإثبات نجاح ضغوطه الحمائية في توطين الوظائف.