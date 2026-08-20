ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار

واشنطن-سانا‏

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار ‏للمرة الأولى، ما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية تتشكل، إذ تتجاوز التكاليف ‌‏‌المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد، الإيرادات التي تراجعت ‏بفعل التخفيضات الضريبية.‏

وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس أن الدين الأمريكي ارتفع إلى هذا المستوى ‏بعد خمسة أشهر فقط من بلوغه 39 تريليون دولار في آذار الماضي، وبعد تسجيله ‌‏38 تريليون دولار في تشرين الأول الماضي.‏

ويعزو خبراء الارتفاع المتسارع في الدين إلى زيادة الإنفاق على برامج الدفاع ‏والبرامج الاجتماعية والفوائد المترتبة على الديون المتراكمة، محذرين من أن ‏المستويات المرتفعة للدين تؤثر في تكاليف الاقتراض وأسعار السلع والخدمات.‏

وتفاقم الدين العام الأمريكي خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي ‏خلال جائحة كوفيد-19، ولاحقاً بسبب مصاريف دفاعية، فيما يتوقع مركز السياسات ‏الحزبية وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين البالغ 41.1 تريليون دولار بين ‏أواخر شتاء ومنتصف صيف عام 2027، ما قد يتطلب إجراءً جديداً من الكونغرس.‏

وأشار تحليل حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الوضع المالي ‏للولايات المتحدة يعد من بين الأسوأ مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.‏

يشار إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي شهد خلال الربع الثاني من العام الجاري ‏تباطوءاً إلى 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.1 % في الربع السابق، ‏وذلك وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة في 30 تموز الماضي.‏