أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ‏

FYYLIREl D8 A3 D8 B3 D8 B9 D8 A7 D8 B1 D8 A7 D9 84 D9 86 D9 81 D8 B7 860x484 1 أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ‏

نيويورك-سانا‏
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سجلت أسعار النفط عند اغلاقها أمس الثلاثاء، ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد ‏إعلان إيران أنها ستتخذ موقفاً أكثر ميلاً للهجوم، واستبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف ‏إطلاق النار.‏
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وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 15 سنتاً أو 0.17 بالمئة إلى 91.02 دولاراً للبرميل ‏عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً أو 0.52 بالمئة إلى 84.94 ‏دولاراً للبرميل.‏
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وحسب الوكالة فقد اختتم الخامان الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ 24 تموز.‏
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ويأتي هذا الارتفاع في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا ‏سيما ‏المفاوضات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق ‏هرمز، ‏الذي شهد تراجعاً كبيراً في حركة السفن.‏

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