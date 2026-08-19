نيويورك-سانا
سجلت أسعار النفط عند اغلاقها أمس الثلاثاء، ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد إعلان إيران أنها ستتخذ موقفاً أكثر ميلاً للهجوم، واستبعاد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 15 سنتاً أو 0.17 بالمئة إلى 91.02 دولاراً للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً أو 0.52 بالمئة إلى 84.94 دولاراً للبرميل.
وحسب الوكالة فقد اختتم الخامان الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ 24 تموز.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما المفاوضات الأمريكية الإيرانية الرامية إلى خفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز، الذي شهد تراجعاً كبيراً في حركة السفن.
أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع
نيويورك-سانا