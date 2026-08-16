الرئيس الكولومبي يدعو ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية على بلاده

بوغوتا-سانا

دعا الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا أمس السبت، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكولومبية، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد.

وقال دي لا إسبرييا في منشور على منصة “إكس”: “طلبت من الرئيس الأمريكي النظر في تعليق مؤقت للرسوم الجمركية المرتفعة التي تؤثر على المنتجات الكولومبية، من أجل إعطاء متنفس لأصحاب الأعمال المحليين الذين يواجهون أوقاتاً عصيبة للغاية بسبب تداعيات الزلزال”.

وكانت الولايات المتحدة رفعت أواخر تموز الماضي الرسوم الجمركية على المنتجات الكولومبية من 10 إلى 12.5 بالمئة، مع استثناء بعض المنتجات، بينها البن والنفط.

ويأتي طلب الرئيس الكولومبي في وقت تواجه فيه بلاده تداعيات زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب غرب البلاد يوم الإثنين الماضي، وأوقع مئات القتلى والجرحى، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين، وإزالة الأنقاض وتقييم الأضرار.