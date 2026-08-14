معرض دمشق الدولي الـ 63.. منصة لتحريك التجارة والاستثمار وبناء الشراكات ‏الاقتصادية

دمشق-سانا‏

تتجه الدورة الثالثة والستون من معرض دمشق الدولي إلى تعزيز دوره كمنصة ‏اقتصادية دولية سنوية للتجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، تجمع مؤسسات ‏الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية، بما يتجاوز ‏عرض المنتجات إلى توفير مساحة للحوار الاقتصادي ولقاءات الأعمال وتبادل ‏الفرص وبناء شراكات مستدامة تحقق المصالح المشتركة.‏

ويجسد هذا المعرض في دورته الجديدة حضوراً اقتصادياً مهماً ومتجدداً لسوريا، ‏ويجمع في دمشق الأسواق والشركات والمستثمرين، ويوفر مساحة عملية لتحويل ‏الحضور الدولي إلى شراكات فاعلة، والفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ‏واللقاءات التجارية والاستثمارية إلى نتائج ملموسة ومسارات تعاون مستمرة ‏ومستدامة، بما يعزز دوره كمنصة لفتح الأسواق وتوسيع العلاقات الاقتصادية وبناء ‏شراكات تحقق المصالح المشتركة.‏

ثلاثة مستويات للأثر الاقتصادي

ومن المتوقع وفق بيانات المؤسسة السورية ‏للمعارض والأسواق الدولية التابعة ‏لوزارة الاقتصاد والصناعة، أن يظهر الأثر الاقتصادي لمعرض دمشق الدولي على ‏ثلاثة مستويات مترابطة، أولها الأثر المباشر، من خلال تنشيط قطاعات النقل ‏والضيافة والخدمات والتجهيز والإعلان والتجارة خلال فترة التحضير وأيام ‏المعرض، أما على المدى المتوسط، فيُنتظر أن يسهم في توليد طلبات التوريد ‏والتصدير، وفتح قنوات للقاءات الأعمال، وتطوير شراكات صناعية وتقنية، وطرح ‏فرص استثمارية جديدة.‏

وعلى المدى الطويل، يمكن أن يسهم المعرض في بناء الثقة بالسوق السورية، ‏وإعادة ربط الشركات السورية بشبكات التجارة والإنتاج الإقليمية والدولية، وترسيخ ‏المعرض منصةً سنوية لمتابعة العلاقات الاقتصادية وتطويرها، حيث لا تُطرح هذه ‏النتائج بوصفها تعافياً اقتصادياً يتحقق بالمعرض وحده، بل باعتباره أداةً لتسريع ‏التواصل وإظهار الفرص وتحويلها إلى مسارات عمل وشراكات قابلة للنمو.‏

وترتكز أهداف المعرض على:‏

‏. ترسيخ مكانته بوصفه بوابة رئيسية لسوريا نحو التجارة والاستثمار والتعاون ‏الدولي.

‏. فتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري‏

‏. دعم فرص التصدير والتوريد والشراكات الصناعية والتقنية‏

‏. جذب المستثمرين وربطهم بالوزارات والهيئات والجهات المعنية وصاحبة ‏الاختصاص

وتتضمن أجندة الدورة الجديدة، لقاءات أعمال مباشرة بين الشركات والمستثمرين ‏والجهات الحكومية، وفق مسارات مهنية قابلة للمتابعة، بما يعزز فرص تحويل ‏اللقاءات إلى مشاريع وشراكات، إضافةً إلى دعم الدبلوماسية الاقتصادية، وتوسيع ‏شبكات التعاون مع الدول والغرف التجارية ومجالس الأعمال والبعثات الاقتصادية، ‏بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.‏

التعريف بمنتجات الدول

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان لـ سانا، أن معرض دمشق ‏الدولي بدأ قبل 63 عاماً كمعرض تقدمي وسابق لعصره، يتيح التعريف بمنتجات ‏الدول المشاركة أمام رجال الأعمال والمستهلكين، إضافة إلى كونه مناسبة ثقافية ‏رفيعة المستوى، مبيناً أن المعرض فقد خلال عهد النظام البائد جزءاً من قيمته ‏كمعرض تجاري، وتحول إلى مكان للنزهة، نتيجة السياسات الاقتصادية الانغلاقية ‏إلى حد كبير.‏

وأشار ديروان إلى أن الدورة الحالية تعمل على إعادة معرض دمشق الدولي إلى ‏دوره التجاري، عبر تخصيص الأيام الثلاثة الأولى حصراً للفعاليات التجارية، مع ‏استمرار دوره الثقافي والترفيهي، معرباً عن أمله في استقطاب مشترين من دول ‏عدة، بما يدعم تصدير المنتجات السورية وفتح أسواق جديدة أمامها.‏

وتوقع ديروان أن تشهد الدورة الحالية مستوى أكثر تطوراً في التنظيم مقارنةً ‏بالدورات السابقة، ولا سيما بعد تنفيذ أعمال ترميم وتأهيل واسعة للبنية التحتية، بما ‏يعزز جاهزية مدينة المعارض لاستقبال المشاركين والزوار بأفضل صورة.‏

ويعتبر معرض دمشق الدولي الحدث الاقتصادي البارز لكونه من ‏الملتقيات التجارية ‏التي جمعت على مدى عقود الأسواق والشركات ‏ورجال الأعمال حيث تستعد مدينة ‏المعارض الجديدة بدمشق لاستقبال نحو 1000 جهة للمشاركة ‏في الدورة الـ 63 ‏من هذا المعرض المقرر انطلاقها في الـ 26 من شهر ‏آب الجاري، وتمثل نحو 60 ‏دولة، ‌‏وتشمل شركات محلية وعربية ودولية، ووزارات وهيئات ‏ومؤسسات ‏عامة، ‏وغرف تجارة ومجالس أعمال، وأجنحة محلية ‏ودولية، إلى جانب جهات ‏خدمية ‏واستثمارية وحرفية.‏